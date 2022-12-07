https://sputniknews.com.tr/20221207/abden-deutsche-bank-ve-rabobanka-kartel-suclamasi-1064279444.html
AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
Avrupa Birliği (AB), Deutsche Bank ve Rabobank'ı tahvil ticaretinde kartel oluşturmakla suçladı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T05:22+0300
2022-12-07T05:22+0300
2022-12-07T05:22+0300
ekonomi
ab
ab komisyonu
deutsche bank
rabobank
inceleme
kartel
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AB Komisyonu, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Hollanda merkezli Rabobank'a euro cinsinden devlet tahvilleri piyasasında kartel kurdukları gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti.Açıklamada, Komisyonun söz konusu bankalara iddianameleri içeren resmi bildirim gönderdiğine işaret edildi.AB Komisyonunun Deutsche Bank ve Rabobank'ın tahvil piyasasında iş birliği yaparak rekabete zarar verdikleri görüşünde olduğu ifade edilen açıklamada, bankaların davranışının AB kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.'Hassas bilgiler paylaşıldı' iddiasıSöz konusu banka çalışanlarının, 2005-2016 yılları arasında e-posta ve çevirim içi sohbet odalarında iletişim kurdukları belirtilen açıklamada, tacirlerin ticari olarak hassas bilgileri paylaştıkları ifade edildi.Açıklamada, bankaların Avrupa'nın ikincil piyasalarında tahvil alım satımı yaparken fiyat ve alım satım stratejilerini koordine ettikleri vurgulandı.Yetki AB Komisyonu'ndaAB, söz konusu bankaların aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek üzere inceleme yapıyordu.AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.Rekabet kurallarını ihlal eden şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220715/deutsche-bank-uzmanlari-almanya-ve-abd-ekonomilerini-ciddi-bir-resesyon-bekliyor-1058765989.html
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ab, ab komisyonu, deutsche bank, rabobank, inceleme, kartel
ab, ab komisyonu, deutsche bank, rabobank, inceleme, kartel
AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
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Avrupa Birliği (AB), Deutsche Bank ve Rabobank'ı tahvil ticaretinde kartel oluşturmakla suçladı.
AB Komisyonu, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Hollanda merkezli Rabobank'a euro cinsinden devlet tahvilleri piyasasında kartel kurdukları gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti.
Açıklamada, Komisyonun söz konusu bankalara iddianameleri içeren resmi bildirim gönderdiğine işaret edildi.
AB Komisyonunun Deutsche Bank ve Rabobank'ın tahvil piyasasında iş birliği yaparak rekabete zarar verdikleri görüşünde olduğu ifade edilen açıklamada, bankaların davranışının AB kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.
'Hassas bilgiler paylaşıldı' iddiası
Söz konusu banka çalışanlarının, 2005-2016 yılları arasında e-posta ve çevirim içi sohbet odalarında iletişim kurdukları belirtilen açıklamada, tacirlerin ticari olarak hassas bilgileri paylaştıkları ifade edildi.
Açıklamada, bankaların Avrupa'nın ikincil piyasalarında tahvil alım satımı yaparken fiyat ve alım satım stratejilerini koordine ettikleri vurgulandı.
Yetki AB Komisyonu'nda
AB, söz konusu bankaların aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek üzere inceleme yapıyordu.
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
Rekabet kurallarını ihlal eden şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.