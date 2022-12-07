https://sputniknews.com.tr/20221207/abdde-mahkeme-jurisi-trump-organizasyonu-davasinda-sirketi-vergi-kacakciligindan-suclu-buldu-1064273793.html
ABD'de mahkeme jürisi, Trump Organizasyonu davasında şirketi vergi kaçakçılığından suçlu buldu
ABD'de mahkeme jürisi, Trump Organizasyonu davasında şirketi vergi kaçakçılığından suçlu buldu
New York Mahkemesi jürisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yöneticisi olduğu Trump Organization'u vergi kaçakçılığı yapmaktan suçlu buldu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T01:05+0300
2022-12-07T01:05+0300
2022-12-07T01:06+0300
dünya
donald trump
abd
the trump organization
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine ait gayrimenkul işletmesine dönük New York'ta başlayan ceza davasında jüri, Trump Organization şirketini vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, iş kayıtlarında değişiklik yapma gibi birçok suçtan suçlu buldu. Ocak ayında görülecek ceza duruşmasında şirket, 1.6 milyon dolarlık para cezasına çarptırılabilir. Cezaya çarptırılması halinde, Trump için çok büyük bir miktar olmayan bu meblağ, 2024 seçimleri öncesi ve gelecekteki ticari anlaşmalarını zora sokabilir. Davalılar arasında Trump’ın en büyük çocukları Donald Trump Jr., Ivanka Trump ve Eric Trump’ın yanı sıra Trump Organization’ın iki yöneticisi Allen Weisselberg ve Jeffrey McConney de yer alıyor.
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https://sputniknews.com.tr/20220818/trumpin-finans-direktoru-weisselberg-vergi-kacirdigini-itiraf-etti-1060107371.html
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donald trump, abd, the trump organization
donald trump, abd, the trump organization
ABD'de mahkeme jürisi, Trump Organizasyonu davasında şirketi vergi kaçakçılığından suçlu buldu
01:05 07.12.2022 (güncellendi: 01:06 07.12.2022) Abone ol
New York Mahkemesi jürisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yöneticisi olduğu Trump Organization'u vergi kaçakçılığı yapmaktan suçlu buldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine ait gayrimenkul işletmesine dönük New York'ta başlayan ceza davasında jüri, Trump Organization şirketini vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, iş kayıtlarında değişiklik yapma gibi birçok suçtan suçlu buldu.
Ocak ayında görülecek ceza duruşmasında şirket, 1.6 milyon dolarlık para cezasına çarptırılabilir. Cezaya çarptırılması halinde, Trump için çok büyük bir miktar olmayan bu meblağ, 2024 seçimleri öncesi ve gelecekteki ticari anlaşmalarını zora sokabilir.
Davalılar arasında Trump’ın en büyük çocukları Donald Trump Jr., Ivanka Trump ve Eric Trump’ın yanı sıra Trump Organization’ın iki yöneticisi Allen Weisselberg ve Jeffrey McConney de yer alıyor.