https://sputniknews.com.tr/20221207/abd-senatosu-secimleri-georgiada-demokratlar-kazandi-1064280838.html
ABD Senatosu seçimleri: Georgia'da Demokratlar kazandı
ABD Senatosu seçimleri: Georgia'da Demokratlar kazandı
ABD'nin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların kazanmasıyla, Senato'daki dağılım 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T07:00+0300
2022-12-07T07:00+0300
2022-12-07T07:00+0300
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abd, abd senatosu, georgia
abd, abd senatosu, georgia
ABD Senatosu seçimleri: Georgia'da Demokratlar kazandı
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Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların kazanmasıyla, Senato'daki dağılım 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi şeklinde oldu.