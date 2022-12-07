Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221207/abd-senatosu-secimleri-georgiada-demokratlar-kazandi-1064280838.html
ABD Senatosu seçimleri: Georgia'da Demokratlar kazandı
ABD Senatosu seçimleri: Georgia'da Demokratlar kazandı
ABD'nin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların kazanmasıyla, Senato'daki dağılım 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T07:00+0300
2022-12-07T07:00+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1043773758_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_5a8c2f8e9d6e892503ef8fa9186ab189.jpg
georgia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1043773758_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_a6b89d86f0922066cc87c064fb56b50d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd senatosu, georgia
abd, abd senatosu, georgia

ABD Senatosu seçimleri: Georgia'da Demokratlar kazandı

07:00 07.12.2022
© REUTERS / Joshua RobertsABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© REUTERS / Joshua Roberts
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların kazanmasıyla, Senato'daki dağılım 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi şeklinde oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала