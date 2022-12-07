https://sputniknews.com.tr/20221207/6-aylik-hamile-esini-ve-5-yasindaki-oglunu-bogarak-oldurdu-1064282667.html
6 aylık hamile eşini ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
6 aylık hamile eşini ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinde bulunan Dendermonde kentinde yaşayan 33 yaşındaki İsmail Y., çıkan tartışma sonrasında 28 yaşındaki altı aylık hamile... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T09:34+0300
2022-12-07T09:34+0300
2022-12-07T09:34+0300
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Belçika'da ailesi ile birlikte yaşayan İsmail Y., eşini ve oğlunu boğarak öldürdü.Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; cinayetleri cuma gecesi işleyen İsmail Y., ertesi gün karakola giderek polise teslim oldu. Türkiye doğumlu olan ve evlendikten sonra Belçika’ya yerleşen İsmail Y.’nin olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi. Polis İsmail Y.’ye son dört yılda en az dört kez Aile içi şiddet ihbarıyla müdahale etti. Yaklaşık yedi aydır olayın gerçekleştiği evde yaşayan çift hakkında bu süre içinde aile içi şiddet ihbarı kaydı yoktu. Belçika polisinin, her müdahalede Cennet K.Y.’den, aile içi şiddet nedeniyle eşinden şikâyetçi olmasını istediği ancak bu talebe olumlu yanıt alamadığı ifade edildi. Çiftin daha önce birkaç kez ayrıldığı, Cennet K.Y.’nin bir süre ailesinin yanında yaşadığı ancak her defasında yeniden bir araya geldikleri öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/denizlide-kadin-cinayeti-sacindan-surukledigi-karisini-basini-keserek-oldurdu-1063989904.html
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türkiye, belçika, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
türkiye, belçika, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
6 aylık hamile eşini ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
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Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinde bulunan Dendermonde kentinde yaşayan 33 yaşındaki İsmail Y., çıkan tartışma sonrasında 28 yaşındaki altı aylık hamile eşi Cennet K.Y.’yi, ardından da 5 yaşındaki oğlu Efe’yi boğarak öldürdü.
Belçika'da ailesi ile birlikte yaşayan İsmail Y., eşini ve oğlunu boğarak öldürdü.
Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine
göre; cinayetleri cuma gecesi işleyen İsmail Y., ertesi gün karakola giderek polise teslim oldu.
Türkiye doğumlu olan ve evlendikten sonra Belçika’ya yerleşen İsmail Y.’nin olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi. Polis İsmail Y.’ye son dört yılda en az dört kez Aile içi şiddet ihbarıyla müdahale etti.
Yaklaşık yedi aydır olayın gerçekleştiği evde yaşayan çift hakkında bu süre içinde aile içi şiddet ihbarı kaydı yoktu.
Belçika polisinin, her müdahalede Cennet K.Y.’den, aile içi şiddet nedeniyle eşinden şikâyetçi olmasını istediği ancak bu talebe olumlu yanıt alamadığı ifade edildi. Çiftin daha önce birkaç kez ayrıldığı, Cennet K.Y.’nin bir süre ailesinin yanında yaşadığı ancak her defasında yeniden bir araya geldikleri öğrenildi.