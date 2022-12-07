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https://sputniknews.com.tr/20221207/6-aylik-hamile-esini-ve-5-yasindaki-oglunu-bogarak-oldurdu-1064282667.html
6 aylık hamile eşini ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
6 aylık hamile eşini ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinde bulunan Dendermonde kentinde yaşayan 33 yaşındaki İsmail Y., çıkan tartışma sonrasında 28 yaşındaki altı aylık hamile... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T09:34+0300
2022-12-07T09:34+0300
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Belçika'da ailesi ile birlikte yaşayan İsmail Y., eşini ve oğlunu boğarak öldürdü.Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; cinayetleri cuma gecesi işleyen İsmail Y., ertesi gün karakola giderek polise teslim oldu. Türkiye doğumlu olan ve evlendikten sonra Belçika’ya yerleşen İsmail Y.’nin olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi. Polis İsmail Y.’ye son dört yılda en az dört kez Aile içi şiddet ihbarıyla müdahale etti. Yaklaşık yedi aydır olayın gerçekleştiği evde yaşayan çift hakkında bu süre içinde aile içi şiddet ihbarı kaydı yoktu. Belçika polisinin, her müdahalede Cennet K.Y.’den, aile içi şiddet nedeniyle eşinden şikâyetçi olmasını istediği ancak bu talebe olumlu yanıt alamadığı ifade edildi. Çiftin daha önce birkaç kez ayrıldığı, Cennet K.Y.’nin bir süre ailesinin yanında yaşadığı ancak her defasında yeniden bir araya geldikleri öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/denizlide-kadin-cinayeti-sacindan-surukledigi-karisini-basini-keserek-oldurdu-1063989904.html
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türkiye, belçika, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
türkiye, belçika, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

6 aylık hamile eşini ve 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

09:34 07.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDpolis - belçika
polis - belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinde bulunan Dendermonde kentinde yaşayan 33 yaşındaki İsmail Y., çıkan tartışma sonrasında 28 yaşındaki altı aylık hamile eşi Cennet K.Y.’yi, ardından da 5 yaşındaki oğlu Efe’yi boğarak öldürdü.
Belçika'da ailesi ile birlikte yaşayan İsmail Y., eşini ve oğlunu boğarak öldürdü.
Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; cinayetleri cuma gecesi işleyen İsmail Y., ertesi gün karakola giderek polise teslim oldu.
Türkiye doğumlu olan ve evlendikten sonra Belçika’ya yerleşen İsmail Y.’nin olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi. Polis İsmail Y.’ye son dört yılda en az dört kez Aile içi şiddet ihbarıyla müdahale etti.
Yaklaşık yedi aydır olayın gerçekleştiği evde yaşayan çift hakkında bu süre içinde aile içi şiddet ihbarı kaydı yoktu.
Belçika polisinin, her müdahalede Cennet K.Y.’den, aile içi şiddet nedeniyle eşinden şikâyetçi olmasını istediği ancak bu talebe olumlu yanıt alamadığı ifade edildi. Çiftin daha önce birkaç kez ayrıldığı, Cennet K.Y.’nin bir süre ailesinin yanında yaşadığı ancak her defasında yeniden bir araya geldikleri öğrenildi.
Denizli’de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren şahıs, genç kadını başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
TÜRKİYE
Denizli'de kadın cinayeti: Saçından sürüklediği karısını başını keserek öldürdü
30 Kasım, 08:15
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