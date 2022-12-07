https://sputniknews.com.tr/20221207/2-dunya-savasindan-bu-yana-bir-ilk-japon-savas-ucaklari-filipinlere-indi-1064281463.html

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk: Japon savaş uçakları Filipinler'e indi

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk: Japon savaş uçakları Filipinler'e indi

Japon savaş uçakları, 1945'te sona eren 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez kıyı komşusu Filipinler topraklarına iniş yaptı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T08:00+0300

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2022-12-07T08:00+0300

dünya

japonya

filipinler

ikinci dünya savaşı

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Asya-Pasifik'te bölgesel askeri nüfuzunu artıran Çin'e karşı Japonya, komşu ülkelerle savunma işbirliği fırsatları arıyor.Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) açıklamasına göre, ASDF ve Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) savunma işbirliği ve koordinasyonunu artırıyor.ASDF'ye ait iki F-15 savaş uçağı, Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeybatısında Malabacat'ta konuşlanan Clark Hava Üssü'ne indi.İki ülke hava kuvvetleri arasında savunma işbirliği ve koordinasyonunu hedefleyen ziyarete yönelik konuk Filo Komutanı Japon Arisawa Şotaro, savaş jetlerinin inişinin, iki ülke arası savunma etkileşimleri arasında dönüm noktası olduğunu belirtti.Ev sahibi PAF Komutanlarından Albay Leo Fontanilla, ASDF ile "el ele" çalışacaklarını kaydederek, "Bölgemizin barış ve istikrarının etkin şekilde ayakta tutulması için hava kuvvetlerimizin dostluk ve partnerliğini ilerleteceğiz." dedi.ASDF açıklamasına göre, savaş jetlerine, yakıt ikmal ile nakliye uçakları da eşlik etti.Resmi Kyodo ajansına göre, 2. Dünya Savaşı esnasında Japonya İmparatorluğu, Filipinler'i 3 yıldan fazla işgali altında tuttu.Bu sırada Japon kuvvetleri, söz konusu hava üssünü, Amerikan güçlerine karşı düzenlediği "kamikaze intihar saldırıları" için kullanmıştı.

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