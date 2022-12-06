https://sputniknews.com.tr/20221206/yunanistandaki-dinleme-skandali-aihme-tasiniyor-1064267088.html

Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor

Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor

Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketi'nin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM)... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T22:21+0300

2022-12-06T22:21+0300

2022-12-06T22:21+0300

dünya

yunanistan

dinleme

gizli dinleme

skandal

aihm

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

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KINAL'den yapılan açıklamada, Andrulakis'in, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nca (EYP) "dinlendiğinin" Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis'e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği belirtildi.Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Andrulakis'in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM'e başvurduğu ifade edildi.Muhalefet partisi lideri, daha önce suç duyurusunda bulunmuştuAndrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle temmuzda Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.Casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için Andrulakis'in telefonu, bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis'in telefonunun EYP tarafından dinlemeye alındığını ortaya koymuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221204/yunanistandaki-dinleme-skandalina-yeni-isimler-eklendi-1064151012.html

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yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)