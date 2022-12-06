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https://sputniknews.com.tr/20221206/yunanistandaki-dinleme-skandali-aihme-tasiniyor-1064267088.html
Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor
Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor
Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketi'nin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM)... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T22:21+0300
2022-12-06T22:21+0300
dünya
yunanistan
dinleme
gizli dinleme
skandal
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
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KINAL'den yapılan açıklamada, Andrulakis'in, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nca (EYP) "dinlendiğinin" Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis'e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği belirtildi.Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Andrulakis'in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM'e başvurduğu ifade edildi.Muhalefet partisi lideri, daha önce suç duyurusunda bulunmuştuAndrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle temmuzda Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.Casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için Andrulakis'in telefonu, bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis'in telefonunun EYP tarafından dinlemeye alındığını ortaya koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221204/yunanistandaki-dinleme-skandalina-yeni-isimler-eklendi-1064151012.html
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yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor

22:21 06.12.2022
© REUTERS / Alkis KonstantinidisYunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketi'nin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğu bildirildi.
KINAL'den yapılan açıklamada, Andrulakis'in, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nca (EYP) "dinlendiğinin" Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis'e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği belirtildi.
Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Andrulakis'in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM'e başvurduğu ifade edildi.

Muhalefet partisi lideri, daha önce suç duyurusunda bulunmuştu

Andrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle temmuzda Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.
Casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için Andrulakis'in telefonu, bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis'in telefonunun EYP tarafından dinlemeye alındığını ortaya koymuştu.
Yunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
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