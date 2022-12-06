https://sputniknews.com.tr/20221206/yunanistandaki-dinleme-skandali-aihme-tasiniyor-1064267088.html
Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor
Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor
Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketi'nin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM)... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T22:21+0300
2022-12-06T22:21+0300
2022-12-06T22:21+0300
dünya
yunanistan
dinleme
gizli dinleme
skandal
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102717/28/1027172888_0:3:3500:1972_1920x0_80_0_0_47150f9845764e8c07c49fa2a0c80db9.jpg
KINAL'den yapılan açıklamada, Andrulakis'in, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nca (EYP) "dinlendiğinin" Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis'e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği belirtildi.Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Andrulakis'in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM'e başvurduğu ifade edildi.Muhalefet partisi lideri, daha önce suç duyurusunda bulunmuştuAndrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle temmuzda Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.Casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için Andrulakis'in telefonu, bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis'in telefonunun EYP tarafından dinlemeye alındığını ortaya koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221204/yunanistandaki-dinleme-skandalina-yeni-isimler-eklendi-1064151012.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102717/28/1027172888_246:0:3358:2334_1920x0_80_0_0_afc87b9fd197e6bd1c7ed744d2eb7a59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
yunanistan, dinleme, gizli dinleme, skandal, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'e taşınıyor
Abone ol
Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketi'nin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğu bildirildi.
KINAL'den yapılan açıklamada, Andrulakis'in, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nca (EYP) "dinlendiğinin" Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis'e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği belirtildi.
Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, Andrulakis'in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM'e başvurduğu ifade edildi.
Muhalefet partisi lideri, daha önce suç duyurusunda bulunmuştu
Andrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle temmuzda Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.
Casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için Andrulakis'in telefonu, bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis'in telefonunun EYP tarafından dinlemeye alındığını ortaya koymuştu.