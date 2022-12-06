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https://sputniknews.com.tr/20221206/yine-yumurtalarin-hedefinde-bedfordshire-polisi-kral-charlesa-yumurta-atan-kisiyi-gozaltina-aldi-1064258970.html
Yine yumurtaların hedefinde: Bedfordshire polisi, Kral Charles'a yumurta atan kişiyi gözaltına aldı
Yine yumurtaların hedefinde: Bedfordshire polisi, Kral Charles'a yumurta atan kişiyi gözaltına aldı
İngiltere kralı III. Charles’a bir ay içinde ikinci defa yumurtaların hedefi oldu. İddiaya göre polis, 20’li yaşlarında bir genci, ortak yumurta saldırısı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:20+0300
2022-12-06T19:32+0300
dünya
yumurta
ingiltere
kral charles
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İngiltere’nin Belfordshire Luton’daki St. George meydanında yürüdüğü sırada Kral Charles’a yumurta fırlatan 20'li yaşlarında bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Daily Mirror’da yer alan habere göre, Belfordshire polis yetkilileri, fırlatılan yumurtanın III. Charles’a isabet etmediğini ve alandan uzaklaştırılan kralın başka bir yerde halkla tokalaşmaya devam ettiğini aktardı.Polis gözaltına alınan şüphelinin, emniyet merkezindeki sorgusunun devam ettiğini aktardı. Bundan önceki yumurtalı saldırı da 9 Kasım'da Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada gerçekleşmişti. Polisler tarafından gözaltına alınan Patrick Thelwell isimli genç, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırmıştı.Yumurtalı eylemin ardından gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Thelwell, The Mirror'a yaptığı açıklamada, Kral Charles'a 500 metreden fazla yaklaşamayacağını ve halka açık bir yerde yumurta bulundurmasının yasaklandığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221109/britanyada-kral-charlesa-yumurta-atarak-protesto-bu-ulke-kolelerin-kanlariyla-insa-edildi--1063240962.html
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yumurta, ingiltere, kral charles
yumurta, ingiltere, kral charles

Yine yumurtaların hedefinde: Bedfordshire polisi, Kral Charles'a yumurta atan kişiyi gözaltına aldı

19:20 06.12.2022 (güncellendi: 19:32 06.12.2022)
© AFP 2022 / CHRIS JACKSONKral Charles
Kral Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / CHRIS JACKSON
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İngiltere kralı III. Charles’a bir ay içinde ikinci defa yumurtaların hedefi oldu. İddiaya göre polis, 20’li yaşlarında bir genci, ortak yumurta saldırısı şüphesiyle gözaltına aldı.  
İngiltere’nin Belfordshire Luton’daki St. George meydanında yürüdüğü sırada Kral Charles’a yumurta fırlatan 20'li yaşlarında bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Daily Mirror’da yer alan habere göre, Belfordshire polis yetkilileri, fırlatılan yumurtanın III. Charles’a isabet etmediğini ve alandan uzaklaştırılan kralın başka bir yerde halkla tokalaşmaya devam ettiğini aktardı.

Polis gözaltına alınan şüphelinin, emniyet merkezindeki sorgusunun devam ettiğini aktardı.
İngiltere Veliaht Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
DÜNYA
Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'
9 Kasım, 14:45
Bundan önceki yumurtalı saldırı da 9 Kasım'da Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada gerçekleşmişti.

Polisler tarafından gözaltına alınan Patrick Thelwell isimli genç, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırmıştı.

Yumurtalı eylemin ardından gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Thelwell, The Mirror'a yaptığı açıklamada, Kral Charles'a 500 metreden fazla yaklaşamayacağını ve halka açık bir yerde yumurta bulundurmasının yasaklandığını söylemişti.
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