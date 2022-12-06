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Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları
Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları
Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesindeki silah ithalatının hacmi 2019 yılına kadar artarak 1.5 milyar dolara ulaştı ama 2020 yılına doğru 1 milyar dolara kadar... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T13:28+0300
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Sputnik, BM Ticaret İstatistikleri Veri Tabanına dayanarak 2010-2021 yıllarında Ortadoğu'daki silah alımı dinamiği, bölgenin en büyük ithalatçıları ve silah satışına dair anlaşmaları derledi.
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infografik, silah satışı, ithalat, ekonomi, инфографика
infografik, silah satışı, ithalat, ekonomi, инфографика

Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları

13:28 06.12.2022 (güncellendi: 13:29 06.12.2022)
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Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesindeki silah ithalatının hacmi 2019 yılına kadar artarak 1.5 milyar dolara ulaştı ama 2020 yılına doğru 1 milyar dolara kadar geriledi.
Sputnik, BM Ticaret İstatistikleri Veri Tabanına dayanarak 2010-2021 yıllarında Ortadoğu'daki silah alımı dinamiği, bölgenin en büyük ithalatçıları ve silah satışına dair anlaşmaları derledi.
İnfografik Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları - Sputnik Türkiye
İnfografik Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları - Sputnik Türkiye
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