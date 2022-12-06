https://sputniknews.com.tr/20221206/yakindogu-ve-ortadogunun-en-buyuk-silah-ithalatcilari-1064244562.html
Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları
Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları
Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesindeki silah ithalatının hacmi 2019 yılına kadar artarak 1.5 milyar dolara ulaştı ama 2020 yılına doğru 1 milyar dolara kadar... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T13:28+0300
2022-12-06T13:28+0300
2022-12-06T13:29+0300
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Sputnik, BM Ticaret İstatistikleri Veri Tabanına dayanarak 2010-2021 yıllarında Ortadoğu'daki silah alımı dinamiği, bölgenin en büyük ithalatçıları ve silah satışına dair anlaşmaları derledi.
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infografik, silah satışı, ithalat, ekonomi, инфографика
infografik, silah satışı, ithalat, ekonomi, инфографика
Yakındoğu ve Ortadoğu'nun en büyük silah ithalatçıları
13:28 06.12.2022 (güncellendi: 13:29 06.12.2022) Abone ol
Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesindeki silah ithalatının hacmi 2019 yılına kadar artarak 1.5 milyar dolara ulaştı ama 2020 yılına doğru 1 milyar dolara kadar geriledi.
Sputnik, BM Ticaret İstatistikleri Veri Tabanına dayanarak 2010-2021 yıllarında Ortadoğu'daki silah alımı dinamiği, bölgenin en büyük ithalatçıları ve silah satışına dair anlaşmaları derledi.