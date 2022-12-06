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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/ukrayna-basbakan-yardimcisi-ile-disisleri-bakan-yardimcisi-rusyada-giyaben-tutuklandi-1064259249.html
Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı
Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı
Moskova'daki Lefortovskiy mahkemesi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova'nın gıyaben tutuklanmasına... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:28+0300
2022-12-06T19:31+0300
ukrayna krizi
moskova
emine caparova
irina vereşçuk
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Sputnik muhabirinin mahkeme salonundan aktardığına göre Vereşçuk ve Caparova, Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemleri nedeniyle açılan ceza davası sonucunda gıyaben tutuklandı.Muhabir, haklarında tutuklu yargılanma hükmü verilen Vereşçuk ve Caparova'nın gıyabi tutukluluk süresinin 2 ay olduğunu ifade etti.Mahkemeden yapılan açıklamada Vereşçuk ve Caparova hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldığı kaydedildi.Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerle ilgili ceza maddesine göre Vereşçuk ve Caparova'nın 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bolgesel-savunma-ekipleri-olusturuluyor-1064258773.html
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moskova, emine caparova, irina vereşçuk
moskova, emine caparova, irina vereşçuk

Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı

19:28 06.12.2022 (güncellendi: 19:31 06.12.2022)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Стрингер
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Moskova'daki Lefortovskiy mahkemesi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova'nın gıyaben tutuklanmasına hükmetti.
Sputnik muhabirinin mahkeme salonundan aktardığına göre Vereşçuk ve Caparova, Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemleri nedeniyle açılan ceza davası sonucunda gıyaben tutuklandı.
Muhabir, haklarında tutuklu yargılanma hükmü verilen Vereşçuk ve Caparova'nın gıyabi tutukluluk süresinin 2 ay olduğunu ifade etti.
Mahkemeden yapılan açıklamada Vereşçuk ve Caparova hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldığı kaydedildi.
Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerle ilgili ceza maddesine göre Vereşçuk ve Caparova'nın 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
Ukrayna krizi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor
19:09
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