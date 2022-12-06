https://sputniknews.com.tr/20221206/ukrayna-basbakan-yardimcisi-ile-disisleri-bakan-yardimcisi-rusyada-giyaben-tutuklandi-1064259249.html
Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı
Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı
Moskova'daki Lefortovskiy mahkemesi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova'nın gıyaben tutuklanmasına... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:28+0300
2022-12-06T19:28+0300
2022-12-06T19:31+0300
ukrayna krizi
moskova
emine caparova
irina vereşçuk
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Sputnik muhabirinin mahkeme salonundan aktardığına göre Vereşçuk ve Caparova, Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemleri nedeniyle açılan ceza davası sonucunda gıyaben tutuklandı.Muhabir, haklarında tutuklu yargılanma hükmü verilen Vereşçuk ve Caparova'nın gıyabi tutukluluk süresinin 2 ay olduğunu ifade etti.Mahkemeden yapılan açıklamada Vereşçuk ve Caparova hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldığı kaydedildi.Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerle ilgili ceza maddesine göre Vereşçuk ve Caparova'nın 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bolgesel-savunma-ekipleri-olusturuluyor-1064258773.html
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moskova, emine caparova, irina vereşçuk
moskova, emine caparova, irina vereşçuk
Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı
19:28 06.12.2022 (güncellendi: 19:31 06.12.2022) Abone ol
Moskova'daki Lefortovskiy mahkemesi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova'nın gıyaben tutuklanmasına hükmetti.
Sputnik muhabirinin mahkeme salonundan aktardığına göre Vereşçuk ve Caparova, Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemleri nedeniyle açılan ceza davası sonucunda gıyaben tutuklandı.
Muhabir, haklarında tutuklu yargılanma hükmü verilen Vereşçuk ve Caparova'nın gıyabi tutukluluk süresinin 2 ay olduğunu ifade etti.
Mahkemeden yapılan açıklamada Vereşçuk ve Caparova hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldığı kaydedildi.
Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerle ilgili ceza maddesine göre Vereşçuk ve Caparova'nın 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.