https://sputniknews.com.tr/20221206/ukrayna-basbakan-yardimcisi-ile-disisleri-bakan-yardimcisi-rusyada-giyaben-tutuklandi-1064259249.html

Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı

Ukrayna başbakan yardımcısı ile dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'da gıyaben tutuklandı

Moskova'daki Lefortovskiy mahkemesi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova'nın gıyaben tutuklanmasına... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T19:28+0300

2022-12-06T19:28+0300

2022-12-06T19:31+0300

ukrayna krizi

moskova

emine caparova

irina vereşçuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064259083_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_b554c63fa447ac1effe2dd6a4f2f12b0.jpg

Sputnik muhabirinin mahkeme salonundan aktardığına göre Vereşçuk ve Caparova, Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemleri nedeniyle açılan ceza davası sonucunda gıyaben tutuklandı.Muhabir, haklarında tutuklu yargılanma hükmü verilen Vereşçuk ve Caparova'nın gıyabi tutukluluk süresinin 2 ay olduğunu ifade etti.Mahkemeden yapılan açıklamada Vereşçuk ve Caparova hakkında uluslararası arama kararı çıkartıldığı kaydedildi.Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerle ilgili ceza maddesine göre Vereşçuk ve Caparova'nın 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bolgesel-savunma-ekipleri-olusturuluyor-1064258773.html

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova, emine caparova, irina vereşçuk