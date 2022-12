https://sputniknews.com.tr/20221206/tisk-yonetim-kurulu-baskani-akkol-imkani-olan-isveren-asgari-ucretin-ustunde-vermeli-1064269009.html

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: İmkanı olan işveren asgari ücretin üstünde vermeli

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen TİSK'in 28. Olağan Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.TİSK'in bugün hem 60. yaşını kutladıklarını hem de 28. Olağan Genel Kurulu'nu yaptıklarını belirten Akkol, TİSK'in 60 yıldır, Türk işverenlerini 40'ı aşkın ulusal ve 10'dan fazla uluslararası platformda gururla temsil ettiğini söyledi.TİSK'in güçlü bir çatı kuruluş olmasında emeği geçenleri saygıyla anan Akkol, çok meşakkatli geçen son 3 yılın 2,5 yılında Kovid-19 salgınının tecrübe edildiğini, bunun ardından Ukrayna krizi, dünyayı etkisi altına alan enflasyon ve ülkeler arası ticaret savaşlarının yaşandığını hatırlattı.Akkol, zor zamanları aslında en çok değerin üretildiği dönemler olarak gördüklerini belirterek, TİSK olarak 3 yılda konu ve problem ne olursa olsun, tüm taraflarla sürekli istişare ettiklerini ve 2 bini aşkın temasta bulunduklarını bildirdi.'Çalışanlarımıza doğrudan 5 milyar lira nakdi destek sağladık'Çalışma hayatına kazandırdıkları önemli hususlara değinen Akkol, şu ifadeleri kullandı:Yıl başında asgari ücrette tarihi bir mutabakata imza attıklarını ve asgari ücretten artık vergi alınmadığı anımsatan Akkol, asgari ücretten vergi almayan Avrupa'daki sadece 2 ülkeden birinin Türkiye olduğuna işaret etti.Akkol, 30-40 yılın hayalinin devlet, işçi konfederasyonları ve TİSK'in ortak bilinciyle gerçeğe dönüştürüldüğünü belirterek, 6 ay sonra yine 3'lü mutabakatla çalışanların emeğini enflasyona karşı koruduklarını ifade etti.Bu mutabakatı tüm dünya karışıklıklar içindeyken çok önemsediklerini vurgulayan Akkol, "Bunun devamı için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ayrıca her zaman ifade ediyoruz. Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. Sizin huzurunuzda bunu bir kez daha söylüyorum" dedi.'Ayrı gemilerde değiliz'En önem verdikleri ve çözmek için sonuna kadar çaba gösterdikleri konulardan birinin çalışma hayatındaki kutuplaşma olduğunu dile getiren Akkol, devlet, işçi ve işverenin ayrı olduğu bir algıyı keskinleştiren söylem ve aksiyonların halen bulunduğuna dikkati çekti.TİSK olarak, bu ayrıma inanmadıklarını kaydeden Akkol, konuşmasına şöyle devam etti:TİSK'in projeleri hakkında da değrlendirmede bulunan Akkol, konfederasyonun her sorunda devletinin ve milletinin yanında olduğunu, bundan sonra da olacağını söyledi.Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına tırlarla destek olduklarını, 10 milyon ağaç diktiklerini ifade eden Akkol, yaşanan sel afetlerinde evlere beyaz eşya temin ettiklerini, konut yaptıklarını ve bağışta bulunduklarını anlattı.Akkol, Kovid-19 salgınında sadece maske üretmediklerini, hastane bağışladıklarını belirterek, terör saldırıları ve terör operasyonlarına ilişkin de birlikteliği vurgulayan açıklamalar yaptıklarını bildirdi.Gençlere yönelik projelere değinen Akkol, TİSK camiasının her ay 10 binin üzerinde öğrencinin eğitimine destek olduklarını, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ile ihtiyaç sahibi yüzlerce tıp öğrencisine burs verdiklerini söyledi.TİSK'in bursiyerlerine ilişkin hazırlanan videonun izlenmesinin ardından Akkol, "Yarının Sağlıkçıları"na desteklerinin artarak devam edeceğini bildirdi.'İlk odağımız, işimizin devamı için'Yeni dönem vizyonu ve taahhütleri kapsamında, TİSK'in yarına da yeni hedeflerle hazır olduğu belirten Akkol, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri dolayısıyla şükranlarını sunan Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, işçi ve memur konfederasyonlarının başkanlarına, işçi sendikalarının başkanlarına ve TİSK ailesine teşekkür etti.Akkol, "TİSK ailesini, tek kelime ile tanımlarsam samimiyet sözcüğünü kullanırım. Biz, projeleri hayata geçirmeyi seven bir aileyiz. Biz rapor yazmaktan çok sonuçla ilgilenen bir aileyiz. Biz, az evvel çoğunu sayamadığım onlarca güzel uygulamayı ülkemize, Türk çalışma hayatına armağan etmeyi seven bir camiayız. Konuşmaktan çok, yapmayı tercih eden samimi bir aileyiz. Aynı samimiyetle, ülkemizin yeni yüzyılına açılacak 2023 yılının, ülkemiz için güzel gelişmeler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

