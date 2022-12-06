https://sputniknews.com.tr/20221206/tem-otoyolunda-hafriyat-kamyonu-devrildi-1-olu-1-yarali-1064230133.html

TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Başakşehir TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, yolcu koltuğundaki... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T06:32+0300

2022-12-06T06:32+0300

2022-12-06T06:35+0300

türkiye

tem otoyolu

hafriyat

hafriyat kamyonu

trafik kazası

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Kaza, TEM Otoyolu Ziya Gökalp Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 65 ABM 070 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle şoförün kontrolünden çıktı. Hızla sağa sola savrulan kamyon yağmurla kayganlaşan yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri de aşan kamyon yol kenarına devrildi.Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kamyon içinde sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kamyon içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. TEM Otoyolu’nun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kazada hayatını kaybeden yolcunun yakınları olay yerine geldi. Akrabaların gözyaşlarına boğulduğu görülürken polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirdi.Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni morga kaldırıldı.

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tem otoyolu, hafriyat, hafriyat kamyonu, trafik kazası