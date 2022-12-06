https://sputniknews.com.tr/20221206/taslarla-saldirdiklari-zincir-marketin-camina-devlet-baba-yazdilar-1064231432.html
Taşlarla saldırdıkları zincir marketin camına 'devlet baba' yazdılar
Taşlarla saldırdıkları zincir marketin camına 'devlet baba' yazdılar
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir zincir market, taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından mağazanın camına “devlet baba” yazan şüphelilerden biri... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T07:56+0300
2022-12-06T07:56+0300
2022-12-06T08:31+0300
türkiye
antalya
korkuteli
market
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Olay, Antalya'da Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan BİM mağazasında yaşandı.Edinilen bilgiye göre, mağazaya gece saatlerinde gelen kişi ya da kişiler, mağazanın camını taşlayarak kırdı. Daha sonra mağaza camına “Devlet baba” yazıldığı görüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüphelinin mala zarar verme suçundan gözaltına alınıp savcılığa sevk edildiği bildirildi.
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antalya, korkuteli, market, bim
antalya, korkuteli, market, bim
Taşlarla saldırdıkları zincir marketin camına 'devlet baba' yazdılar
07:56 06.12.2022 (güncellendi: 08:31 06.12.2022) Abone ol
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir zincir market, taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından mağazanın camına “devlet baba” yazan şüphelilerden biri gözaltına alındı.
Olay, Antalya'da Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan BİM mağazasında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, mağazaya gece saatlerinde gelen kişi ya da kişiler, mağazanın camını taşlayarak kırdı. Daha sonra mağaza camına “Devlet baba” yazıldığı görüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüphelinin mala zarar verme suçundan gözaltına alınıp savcılığa sevk edildiği bildirildi.