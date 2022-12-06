https://sputniknews.com.tr/20221206/taslarla-saldirdiklari-zincir-marketin-camina-devlet-baba-yazdilar-1064231432.html

Taşlarla saldırdıkları zincir marketin camına 'devlet baba' yazdılar

Taşlarla saldırdıkları zincir marketin camına 'devlet baba' yazdılar

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir zincir market, taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından mağazanın camına “devlet baba” yazan şüphelilerden biri... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T07:56+0300

2022-12-06T07:56+0300

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türkiye

antalya

korkuteli

market

bim

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Olay, Antalya'da Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan BİM mağazasında yaşandı.Edinilen bilgiye göre, mağazaya gece saatlerinde gelen kişi ya da kişiler, mağazanın camını taşlayarak kırdı. Daha sonra mağaza camına “Devlet baba” yazıldığı görüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüphelinin mala zarar verme suçundan gözaltına alınıp savcılığa sevk edildiği bildirildi.

türkiye

antalya

korkuteli

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