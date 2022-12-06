https://sputniknews.com.tr/20221206/sultanbeylide-yolda-yuruyen-kadina-taciz-girisimi-1064236169.html
Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadına taciz girişimi
Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadına taciz girişimi
İstanbul'da yolda yürüyen bir kadın, kendisini takip eden bir zanlının saldırısına uğradı. Saldırgan, bir kişinin durumu fark edip aracını durdurması üzerine... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T11:28+0300
2022-12-06T11:28+0300
2022-12-06T11:28+0300
yaşam
istanbul
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Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.DHA'nın haberine göre, ilçede 2 Aralık'ta saat 21.20'de bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti.Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu. Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.Güvenlik kameralarından yakalandıOlayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi.Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. G.T. polis ekiplerince yakalandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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istanbul
Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadına taciz girişimi
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İstanbul'da yolda yürüyen bir kadın, kendisini takip eden bir zanlının saldırısına uğradı. Saldırgan, bir kişinin durumu fark edip aracını durdurması üzerine bölgeden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ise zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, ilçede 2 Aralık'ta saat 21.20'de bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti.
Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu. Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.
Güvenlik kameralarından yakalandı
Olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi.
Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. G.T. polis ekiplerince yakalandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.