https://sputniknews.com.tr/20221206/soygu-yogun-bombardimanlar-ukraynanin-askeri-potansiyeline-darbe-vurmak-icin-duzenleniyor-1064253803.html

Şoygu: Yoğun bombardımanlar, Ukrayna'nın askeri potansiyeline darbe vurmak için düzenleniyor

Şoygu: Yoğun bombardımanlar, Ukrayna'nın askeri potansiyeline darbe vurmak için düzenleniyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki altyapı tesislerine yönelik yoğun bombardımanların Kiev'in askeri potansiyeline darbe vurulması için... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T16:16+0300

2022-12-06T16:16+0300

2022-12-06T16:16+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

askeri operasyon

sergey şoygu

donbass

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri potansiyeline darbe vurmak için askeri komuta ve kontrol sistemine, savunma sanayii işletmelerine ve onlarla bağlantılı tesislere uzun menzilli hassas silahlarla yoğun bombardımanlar düzenliyor" dedi.Rusya, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının ardından 10 Ekim'den bu yana Ukrayna'daki askeri idare ve enerji tesislerini vuruyor. Saldırılarla birlikte Ukrayna'nın büyük bölümünde elektrik tedariki konusunda ciddi sorunlar yaşanmaya başladı.Batılı ülkeler enerji tesislerine yönelik bombardımanları eleştirirken Kremlin, vurulan hedeflerin Ukrayna'nın askeri potansiyeliyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan tesisler olduğunun altını çiziyor.'Donbass'ta 6 yerleşim birimi daha kontrol altına alındı'Rus güçlerinin Donbass'ı özgürleştirme faaliyetlerine devam ettiğini ve son dönemde 6 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını anlatan Şoygu, Lugansk-Donetsk ve Güney-Donetsk yönlerinde Ukrayna ordusunun personeline ve teçhizatına ciddi darbe vurulduğunun altını çizdi.Şoygu, Ukrayna tarafının kasım ayında 8 bin 300'den fazla asker, 5 uçak, 10 helikopter, 149 tank ve 300'den fazla zırhlı askeri araç yitirdiğini bildirdi.'Ukrayna, Zaporojye NGS'ye 33 büyük kalibreli havan mermisi attı'Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Şoygu, son 2 hafta içinde santrale 33 büyük kalibreli havan mermisi fırlatıldığını söyledi.Rus hava savunma birliklerinin bu mermilerin bir kısmını önlediğini, bazı mermilerin ise santralin güvenli işleyişini etkileyen tesislere isabet ettiğini belirten Şoygu, Kiev rejiminin bu saldırılarını nükleer terör olarak sınıflandırdıklarının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/kremlin-ukraynanin-rusyaya-saldirilarinin-siklasmis-olmasina-karsi-gereken-tedbirleri-aliyoruz-1064245761.html

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rusya, ukrayna, askeri operasyon, sergey şoygu, donbass