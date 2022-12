https://sputniknews.com.tr/20221206/sentop-sanki-ilkokulda-ortak-koro-marifetiyle-kursudeki-hatipleri-konusturmamak-yanlis-islerdir-1064238165.html

Şentop: Sanki ilkokulda ortak koro marifetiyle kürsüdeki hatipleri konuşturmamak yanlış işlerdir

Şentop: Sanki ilkokulda ortak koro marifetiyle kürsüdeki hatipleri konuşturmamak yanlış işlerdir

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, " Sanki ilkokulda ortak koro marifetiyle... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T12:24+0300

2022-12-06T12:24+0300

2022-12-06T12:24+0300

politika

tbmm

tbmm genel kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062789139_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b826a39148e07f4b47c89ee311ab669a.jpg

“Bu meclise TBMM’ye hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz, niye parlamentonun içinde buluyorsunuz?” diye tepki gösteren Şentop, “Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Herkes her şeyi konuşabilir. Hakaret fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir. Parlamentonun çalışmalarını, konuşulanların açıklamalarını saygı ile takip etmek lazım” diye uyardı.Şentop, “Dolayısıyla fikre fikirle cevap verilir. Gürültü yaparak sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, koro halinde bir parlamentoda değil de sanki ilkokulda ortak koro marifetiyle kürsüdeki hatipleri konuşturmamak yanlış işlerdir. TBMM’ye yakışmıyor” ifadelerini kullandı.Şentop’un açıklaması şöyle:“Bu meclise TBMM’ye hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz, niye parlamentonun içinde buluyorsunuz? Milletvekillerinin bence birçok içtüzükten Anayasa’dan kaynaklanan toplumsal birçok görevi vardır ama birinci mesele TBMM’ye saygı göstermektir. Tarihi ile bugünü ile saygı göstermektir. Eleştirilerek konular olabilir. Meclis’le de olabilir işleyişle de ilgili olabilir, milletvekilleriyle ilgili olabilir. Ama bu Melis’e ve meclisimizin en çok kıymet vermiş olduğumuz gazilik unvanına karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmesi mümkün değil. Yönetme, şüphesiz birçok mekanizma var iç tüzükte, başkana yetki veren mekanizmalar var. Ama siz de biliyorsunuz ki bütçe görüşmeleri özel bir takvimi içerisinde yapılıyor. Dolayısıyla bu takvimin işleyişini de dikkate alarak hareket etmek lazım. Sadece başkanın sorumluluğu değil herkesin bu sorumluluk içerisinde hareket etmesi lazım. Burası kişisel mekanlarımız değil, evimiz, işyerimiz değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milleti temsil sorumluluğu çerisinde hareket etmek gerekir.Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Herkes her şeyi konuşabilir. Hakaret fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir. Parlamentonun çalışmalarını, konuşulanların açıklamalarını saygı ile takip etmek lazım. Farklı görüşü olanların da sözlerini söyleyebilecekleri imkanlar iç tüzüğümüzde de vardır. Gerek ben gerek başkanvekilleri her zaman buna saygı gösteriyorlar. Dolayısıyla fikre fikirle cevap verilir. Gürültü yaparak sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, koro halinde bir parlamentoda değil de sanki ilkokulda ortak koro marifetiyle kürsüdeki hatipleri konuşturmamak yanlış işlerdir. TBMM’ye yakışmıyor ve milletimiz de bunu çok yakından takip etti, canlı yayın vardı. Milletimizin değerlendirmesinden hiçbir şey kaçmaz.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm genel kurulu