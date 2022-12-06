https://sputniknews.com.tr/20221206/ryabkov-abd-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulayarak-kuresel-piyasayi-cokertecek-1064247910.html

Ryabkov: ABD, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayarak küresel piyasayı çökertecek

Ryabkov: ABD, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayarak küresel piyasayı çökertecek

Rusya'nın petrole tavan fiyat uygulanmasına önceden hazırlık yaptığını anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin tavan fiyat... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T14:39+0300

2022-12-06T14:39+0300

2022-12-06T14:39+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

petrol

tavan fiyat

sergey ryabkov

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ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Ryabkov, "Bu tür yöntemlere başvuran ve Avrupalı müttefiklerine kendi aldığı kararları uygulatan ABD, bindiği dalı kesiyor, zira olanlardan sonra nasıl bir küreselleşmeden, nasıl bir küresel pazardan söz edilebilir?" ifadelerini kullandı.Rusya'ya daha fazla baskı uygulama, Rusların hayatını zorlaştırma çabaları uğruna dünya ekonomisinin işleyiş esaslarının ihlal edildiğinin altını çizen Ryabkov, küresel ekonominin birçok alana bölünmesinin bir gerçeklik olduğu anın artık geldiğini belirtti."Ürünlerimize alıcı bulunacağından hiç şüphem yok. Bu adıma yönelik hazırlıkları çeşitli alanlarda, çeşitli boyutlarda ilgili kurumlar ve yapılar tarafından yapıldı" diye devam eden Ryabkov, piyasanın buna nasıl tepki vereceğini göreceklerini ancak her halükarda Rusya'nın bu alandaki çıkarlarının sağlanacağının altını çizdi.AB ülkeleri ile ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan oluşan G7, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolünün fiyatını varil başına 60 dolar olarak sınırladı.Tavan fiyat uygulaması, 60 dolar üzerindeki Rus petrolünün nakledilmesine ve sigorta kapsamına alınmasına yasak getiriyor.Rus petrolüne yine 5 Aralık'tan itibaren ambargo koyan AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını da 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.

https://sputniknews.com.tr/20221205/abnin-rus-petrolune-yonelik-ambargosu-ve-tavan-fiyat-uygulamasi-yururluge-girdi-1064167262.html

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rusya, petrol, tavan fiyat, sergey ryabkov