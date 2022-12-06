https://sputniknews.com.tr/20221206/ryabkov-abd-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulayarak-kuresel-piyasayi-cokertecek-1064247910.html
Ryabkov: ABD, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayarak küresel piyasayı çökertecek
Ryabkov: ABD, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayarak küresel piyasayı çökertecek
Rusya'nın petrole tavan fiyat uygulanmasına önceden hazırlık yaptığını anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin tavan fiyat... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T14:39+0300
2022-12-06T14:39+0300
2022-12-06T14:39+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
petrol
tavan fiyat
sergey ryabkov
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ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Ryabkov, "Bu tür yöntemlere başvuran ve Avrupalı müttefiklerine kendi aldığı kararları uygulatan ABD, bindiği dalı kesiyor, zira olanlardan sonra nasıl bir küreselleşmeden, nasıl bir küresel pazardan söz edilebilir?" ifadelerini kullandı.Rusya'ya daha fazla baskı uygulama, Rusların hayatını zorlaştırma çabaları uğruna dünya ekonomisinin işleyiş esaslarının ihlal edildiğinin altını çizen Ryabkov, küresel ekonominin birçok alana bölünmesinin bir gerçeklik olduğu anın artık geldiğini belirtti."Ürünlerimize alıcı bulunacağından hiç şüphem yok. Bu adıma yönelik hazırlıkları çeşitli alanlarda, çeşitli boyutlarda ilgili kurumlar ve yapılar tarafından yapıldı" diye devam eden Ryabkov, piyasanın buna nasıl tepki vereceğini göreceklerini ancak her halükarda Rusya'nın bu alandaki çıkarlarının sağlanacağının altını çizdi.AB ülkeleri ile ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan oluşan G7, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolünün fiyatını varil başına 60 dolar olarak sınırladı.Tavan fiyat uygulaması, 60 dolar üzerindeki Rus petrolünün nakledilmesine ve sigorta kapsamına alınmasına yasak getiriyor.Rus petrolüne yine 5 Aralık'tan itibaren ambargo koyan AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını da 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.
https://sputniknews.com.tr/20221205/abnin-rus-petrolune-yonelik-ambargosu-ve-tavan-fiyat-uygulamasi-yururluge-girdi-1064167262.html
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rusya, petrol, tavan fiyat, sergey ryabkov
rusya, petrol, tavan fiyat, sergey ryabkov
Ryabkov: ABD, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayarak küresel piyasayı çökertecek
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Rusya'nın petrole tavan fiyat uygulanmasına önceden hazırlık yaptığını anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin tavan fiyat uygulamasıyla küresel piyasayı çökerteceği uyarısında bulundu.
ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Ryabkov, "Bu tür yöntemlere başvuran ve Avrupalı müttefiklerine kendi aldığı kararları uygulatan ABD, bindiği dalı kesiyor, zira olanlardan sonra nasıl bir küreselleşmeden, nasıl bir küresel pazardan söz edilebilir?" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya daha fazla baskı uygulama, Rusların hayatını zorlaştırma çabaları uğruna dünya ekonomisinin işleyiş esaslarının ihlal edildiğinin altını çizen Ryabkov, küresel ekonominin birçok alana bölünmesinin bir gerçeklik olduğu anın artık geldiğini belirtti.
"Ürünlerimize alıcı bulunacağından hiç şüphem yok. Bu adıma yönelik hazırlıkları çeşitli alanlarda, çeşitli boyutlarda ilgili kurumlar ve yapılar tarafından yapıldı" diye devam eden Ryabkov, piyasanın buna nasıl tepki vereceğini göreceklerini ancak her halükarda Rusya'nın bu alandaki çıkarlarının sağlanacağının altını çizdi.
AB ülkeleri ile ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan oluşan G7, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolünün fiyatını varil başına 60 dolar olarak sınırladı.
Tavan fiyat uygulaması, 60 dolar üzerindeki Rus petrolünün nakledilmesine ve sigorta kapsamına alınmasına yasak getiriyor.
Rus petrolüne yine 5 Aralık'tan itibaren ambargo koyan AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını da 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.