https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bolgesel-savunma-ekipleri-olusturuluyor-1064258773.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Ukrayna sınırındaki ilçelerinde bölgesel savunma ekiplerini oluşturma çalışmalarının... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:09+0300
2022-12-06T19:09+0300
2022-12-06T19:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belgorod
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064258624_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_5116626d4a4a17fb0e28329ff7274ce5.jpg
Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle orduya çağrılmayan, ancak savaş deneyimi olan ve gerekirse evini ve ailesini savunmak isteyenlerden birkaç tabur oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı günden itibaren bölge sakinlerinden, askeri eğitimin başlatılması ve bölgesel savunma veya öz savunma birimlerinin oluşturulması yönünde çok sayıda talep aldıklarını anlatan Gladkov, eğitimin, “çok sayıda lokal savaştan geçen ve savaş deneyimine sahip uzmanlar” tarafından sağlandığını kaydetti.Daha önce Gladkov, Ukrayna sınırında savunmayı artırdıklarını dile getirmişti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064258624_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_bc35afc6d91cce7ca149045ce86c8458.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, belgorod
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor
19:09 06.12.2022 (güncellendi: 19:12 06.12.2022) Abone ol
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Ukrayna sınırındaki ilçelerinde bölgesel savunma ekiplerini oluşturma çalışmalarının başladığını belirtti.
Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle orduya çağrılmayan, ancak savaş deneyimi olan ve gerekirse evini ve ailesini savunmak isteyenlerden birkaç tabur oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı günden itibaren bölge sakinlerinden, askeri eğitimin başlatılması ve bölgesel savunma veya öz savunma birimlerinin oluşturulması yönünde çok sayıda talep aldıklarını anlatan Gladkov, eğitimin, “çok sayıda lokal savaştan geçen ve savaş deneyimine sahip uzmanlar” tarafından sağlandığını kaydetti.
Daha önce Gladkov, Ukrayna sınırında savunmayı artırdıklarını dile getirmişti.