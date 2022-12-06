https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bolgesel-savunma-ekipleri-olusturuluyor-1064258773.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Ukrayna sınırındaki ilçelerinde bölgesel savunma ekiplerini oluşturma çalışmalarının... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T19:09+0300

2022-12-06T19:09+0300

2022-12-06T19:12+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

belgorod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064258624_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_5116626d4a4a17fb0e28329ff7274ce5.jpg

Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle orduya çağrılmayan, ancak savaş deneyimi olan ve gerekirse evini ve ailesini savunmak isteyenlerden birkaç tabur oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı günden itibaren bölge sakinlerinden, askeri eğitimin başlatılması ve bölgesel savunma veya öz savunma birimlerinin oluşturulması yönünde çok sayıda talep aldıklarını anlatan Gladkov, eğitimin, “çok sayıda lokal savaştan geçen ve savaş deneyimine sahip uzmanlar” tarafından sağlandığını kaydetti.Daha önce Gladkov, Ukrayna sınırında savunmayı artırdıklarını dile getirmişti.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, belgorod