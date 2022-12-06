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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bolgesel-savunma-ekipleri-olusturuluyor-1064258773.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Ukrayna sınırındaki ilçelerinde bölgesel savunma ekiplerini oluşturma çalışmalarının... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:09+0300
2022-12-06T19:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belgorod
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Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle orduya çağrılmayan, ancak savaş deneyimi olan ve gerekirse evini ve ailesini savunmak isteyenlerden birkaç tabur oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı günden itibaren bölge sakinlerinden, askeri eğitimin başlatılması ve bölgesel savunma veya öz savunma birimlerinin oluşturulması yönünde çok sayıda talep aldıklarını anlatan Gladkov, eğitimin, “çok sayıda lokal savaştan geçen ve savaş deneyimine sahip uzmanlar” tarafından sağlandığını kaydetti.Daha önce Gladkov, Ukrayna sınırında savunmayı artırdıklarını dile getirmişti.
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rusya, ukrayna, belgorod
rusya, ukrayna, belgorod

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde bölgesel savunma ekipleri oluşturuluyor

19:09 06.12.2022 (güncellendi: 19:12 06.12.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinUkrayna krizi - Rusya - operasyon
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Ukrayna sınırındaki ilçelerinde bölgesel savunma ekiplerini oluşturma çalışmalarının başladığını belirtti.
Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık durumu veya yaş sınırı nedeniyle orduya çağrılmayan, ancak savaş deneyimi olan ve gerekirse evini ve ailesini savunmak isteyenlerden birkaç tabur oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı günden itibaren bölge sakinlerinden, askeri eğitimin başlatılması ve bölgesel savunma veya öz savunma birimlerinin oluşturulması yönünde çok sayıda talep aldıklarını anlatan Gladkov, eğitimin, “çok sayıda lokal savaştan geçen ve savaş deneyimine sahip uzmanlar” tarafından sağlandığını kaydetti.
Daha önce Gladkov, Ukrayna sınırında savunmayı artırdıklarını dile getirmişti.
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