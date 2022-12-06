https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyada-hm-magazalarinin-tumu-kapandi-1064260630.html

Rusya’da H&M mağazalarının tümü kapandı

Rusya’da H&M mağazalarının tümü kapandı

İsveç merkezli uluslararası perakende giyim firması H&M, 2009’dan beri faaliyet gösterdiği Rusya’daki tüm mağazalarının kapandığını doğruladı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T19:57+0300

2022-12-06T19:57+0300

2022-12-06T19:57+0300

ukrayna krizi

rusya

h&m

isveç

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H&M’den Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, “H&M Group’un Rusya’daki mağazalarının tümünün kapandığını doğruluyoruz” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya’daki H&M mağazaları, kalan ürünlerin elden çıkarılması için geçici olarak açılmıştı.H&M, 25 Kasım’da, Rusya’daki 146 mağazadan 114’ünün kapandığını bildirmişti. Firma, mart ayında Rusya’da satışları askıya aldığını, ilerdeki tarihlerde de ülkedeki faaliyeti durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

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