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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rusyada-hm-magazalarinin-tumu-kapandi-1064260630.html
Rusya’da H&M mağazalarının tümü kapandı
Rusya’da H&M mağazalarının tümü kapandı
İsveç merkezli uluslararası perakende giyim firması H&M, 2009’dan beri faaliyet gösterdiği Rusya’daki tüm mağazalarının kapandığını doğruladı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:57+0300
2022-12-06T19:57+0300
ukrayna krizi
rusya
h&m
isveç
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H&amp;M’den Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, “H&amp;M Group’un Rusya’daki mağazalarının tümünün kapandığını doğruluyoruz” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya’daki H&amp;M mağazaları, kalan ürünlerin elden çıkarılması için geçici olarak açılmıştı.H&amp;M, 25 Kasım’da, Rusya’daki 146 mağazadan 114’ünün kapandığını bildirmişti. Firma, mart ayında Rusya’da satışları askıya aldığını, ilerdeki tarihlerde de ülkedeki faaliyeti durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
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rusya, h&m, isveç
rusya, h&m, isveç

Rusya’da H&M mağazalarının tümü kapandı

19:57 06.12.2022
© AFP 2022H&M
H&M - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022
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İsveç merkezli uluslararası perakende giyim firması H&M, 2009’dan beri faaliyet gösterdiği Rusya’daki tüm mağazalarının kapandığını doğruladı.
H&M’den Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, “H&M Group’un Rusya’daki mağazalarının tümünün kapandığını doğruluyoruz” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya’daki H&M mağazaları, kalan ürünlerin elden çıkarılması için geçici olarak açılmıştı.
H&M, 25 Kasım’da, Rusya’daki 146 mağazadan 114’ünün kapandığını bildirmişti. Firma, mart ayında Rusya’da satışları askıya aldığını, ilerdeki tarihlerde de ülkedeki faaliyeti durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
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