https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-ukraynayla-60-askerin-geri-alindigi-yeni-bir-esir-takasi-gerceklestirdi-1064255113.html
Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi
Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Takas ile Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T16:45+0300
2022-12-06T16:45+0300
2022-12-06T16:45+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
esir takası
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Aralık’ta, bir müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan, esirlerken ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 60 Rusya askeri geri döndürülmüştür” denildi.Açıklamada, Rus askerlerin Savunma Bakanlığı uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceleri ve burada kendilerine gereksinimleri olan tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağını belirtildi.Bununla beraber Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada da 60 Ukraynalı askerin esir takası ile geri alındığını kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak 1 Aralık’ta 50 Rus askerin geri döndürülmesini içeren bir esir takası gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/kremlin-ukraynanin-rusyaya-saldirilarinin-siklasmis-olmasina-karsi-gereken-tedbirleri-aliyoruz-1064245761.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna
Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Takas ile Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 60 Rus askerin ülkelerine geri getirildikleri kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Aralık’ta, bir müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan, esirlerken ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 60 Rusya askeri geri döndürülmüştür” denildi.
Açıklamada, Rus askerlerin Savunma Bakanlığı uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceleri ve burada kendilerine gereksinimleri olan tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağını belirtildi.
Bununla beraber Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada da 60 Ukraynalı askerin esir takası ile geri alındığını kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak 1 Aralık’ta 50 Rus askerin geri döndürülmesini içeren bir esir takası gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.