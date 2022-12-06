https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-ukraynayla-60-askerin-geri-alindigi-yeni-bir-esir-takasi-gerceklestirdi-1064255113.html

Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi

Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Takas ile Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T16:45+0300

2022-12-06T16:45+0300

2022-12-06T16:45+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

esir takası

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Aralık’ta, bir müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan, esirlerken ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 60 Rusya askeri geri döndürülmüştür” denildi.Açıklamada, Rus askerlerin Savunma Bakanlığı uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceleri ve burada kendilerine gereksinimleri olan tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağını belirtildi.Bununla beraber Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada da 60 Ukraynalı askerin esir takası ile geri alındığını kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak 1 Aralık’ta 50 Rus askerin geri döndürülmesini içeren bir esir takası gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221206/kremlin-ukraynanin-rusyaya-saldirilarinin-siklasmis-olmasina-karsi-gereken-tedbirleri-aliyoruz-1064245761.html

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