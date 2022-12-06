Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-ukraynayla-60-askerin-geri-alindigi-yeni-bir-esir-takasi-gerceklestirdi-1064255113.html
Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi
Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Takas ile Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T16:45+0300
2022-12-06T16:45+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
esir takası
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055471995_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e3ab3ba57d7722c4b06d1e06bc0e176.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Aralık’ta, bir müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan, esirlerken ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 60 Rusya askeri geri döndürülmüştür” denildi.Açıklamada, Rus askerlerin Savunma Bakanlığı uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceleri ve burada kendilerine gereksinimleri olan tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağını belirtildi.Bununla beraber Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada da 60 Ukraynalı askerin esir takası ile geri alındığını kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak 1 Aralık’ta 50 Rus askerin geri döndürülmesini içeren bir esir takası gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/kremlin-ukraynanin-rusyaya-saldirilarinin-siklasmis-olmasina-karsi-gereken-tedbirleri-aliyoruz-1064245761.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055471995_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f60f4a4ecbe71d7699bb38f68bfe600.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna

Rusya, Ukrayna’yla 60 askerin geri alındığı yeni bir esir takası gerçekleştirdi

16:45 06.12.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Takas ile Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 60 Rus askerin ülkelerine geri getirildikleri kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Aralık’ta, bir müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan, esirlerken ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 60 Rusya askeri geri döndürülmüştür” denildi.
Açıklamada, Rus askerlerin Savunma Bakanlığı uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceleri ve burada kendilerine gereksinimleri olan tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağını belirtildi.
Bununla beraber Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada da 60 Ukraynalı askerin esir takası ile geri alındığını kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak 1 Aralık’ta 50 Rus askerin geri döndürülmesini içeren bir esir takası gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarının sıklaşmış olmasına karşı gereken tedbirleri alıyoruz
13:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала