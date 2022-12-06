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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-sirketlerin-yilsonuna-kadar-tavan-fiyattan-petrol-satmasini-yasaklayacak-1064260948.html
Rusya, şirketlerin yılsonuna kadar tavan fiyattan petrol satmasını yasaklayacak
Rusya, şirketlerin yılsonuna kadar tavan fiyattan petrol satmasını yasaklayacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus şirketlerinin tavan fiyat kullanarak petrol satmasını yasaklayan mekanizmanın yılsonuna kadar kabul edilmesinin... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:00+0300
2022-12-06T20:03+0300
ukrayna krizi
rusya
fiyat
tavan fiyat
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından basın mensuplarına Rus şirketlerinin tavan fiyat kullanarak petrol satmasını yasaklayan mekanizmanın üzerinde çalışıldığını, mekanizmanın yılsonuna kadar kabul edilmesinin planlandığını söyledi.Novak ayrıntılara girmeden, “Şu anda konuyu tartışıyoruz, çözümü sonuçlandırıyoruz, şirketlerle görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.‘Tavan fiyat uygulamasına geçildikten sonra da Rus petrolü piyasada talep görmeye devam edecek’Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin dünya fiyatlarında artışa yol açacağına dikkat çeken Novak, Rusya'nın belirsizlik bağlamında petrol üretimini çok fazla olmasa da azaltabileceğini ifade etti, Rus petrolünün her şeye rağmen talep göreceğini savundu.Rusya’nın şimdi petrol ticaretinde daha küçük tüccarlarla etkileşime girdiğini, ayrıca teslimatlar ile ilgili yeni sigorta şemaları kullandığını söyleyen Novak, “Piyasa araçlarına yapılan bu tür müdahaleler elbette şirketlerimizin çalışmalarını, ihracat pazarlarına ürün satışını etkiliyor. Yine de Rus petrolünün dünya piyasalarında rağbet gördüğünü ve alıcı bulacağını vurgulamak istiyorum” diye konuştu.Yetkililerin Rus petrolü satışlarının aralık ayında kasımdaki seviyesini korumasını beklediklerine işaret eden Novak, “Evet, daha zor şartlar oluştu, fakat yine de petrol satmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz, yeni araçlar, yeni sigorta mekanizmaları, şirketler arası etkileşimler, nakliye kullanacağız” ifadelerini kullandı.
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rusya, fiyat, tavan fiyat
rusya, fiyat, tavan fiyat

Rusya, şirketlerin yılsonuna kadar tavan fiyattan petrol satmasını yasaklayacak

20:00 06.12.2022 (güncellendi: 20:03 06.12.2022)
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus şirketlerinin tavan fiyat kullanarak petrol satmasını yasaklayan mekanizmanın yılsonuna kadar kabul edilmesinin planlandığını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından basın mensuplarına Rus şirketlerinin tavan fiyat kullanarak petrol satmasını yasaklayan mekanizmanın üzerinde çalışıldığını, mekanizmanın yılsonuna kadar kabul edilmesinin planlandığını söyledi.
Novak ayrıntılara girmeden, “Şu anda konuyu tartışıyoruz, çözümü sonuçlandırıyoruz, şirketlerle görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Tavan fiyat uygulamasına geçildikten sonra da Rus petrolü piyasada talep görmeye devam edecek’

Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin dünya fiyatlarında artışa yol açacağına dikkat çeken Novak, Rusya'nın belirsizlik bağlamında petrol üretimini çok fazla olmasa da azaltabileceğini ifade etti, Rus petrolünün her şeye rağmen talep göreceğini savundu.
Rusya’nın şimdi petrol ticaretinde daha küçük tüccarlarla etkileşime girdiğini, ayrıca teslimatlar ile ilgili yeni sigorta şemaları kullandığını söyleyen Novak, “Piyasa araçlarına yapılan bu tür müdahaleler elbette şirketlerimizin çalışmalarını, ihracat pazarlarına ürün satışını etkiliyor. Yine de Rus petrolünün dünya piyasalarında rağbet gördüğünü ve alıcı bulacağını vurgulamak istiyorum” diye konuştu.
Yetkililerin Rus petrolü satışlarının aralık ayında kasımdaki seviyesini korumasını beklediklerine işaret eden Novak, “Evet, daha zor şartlar oluştu, fakat yine de petrol satmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz, yeni araçlar, yeni sigorta mekanizmaları, şirketler arası etkileşimler, nakliye kullanacağız” ifadelerini kullandı.
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