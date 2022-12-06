https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-sirketlerin-yilsonuna-kadar-tavan-fiyattan-petrol-satmasini-yasaklayacak-1064260948.html

Rusya, şirketlerin yılsonuna kadar tavan fiyattan petrol satmasını yasaklayacak

Rusya, şirketlerin yılsonuna kadar tavan fiyattan petrol satmasını yasaklayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus şirketlerinin tavan fiyat kullanarak petrol satmasını yasaklayan mekanizmanın yılsonuna kadar kabul edilmesinin... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T20:00+0300

2022-12-06T20:00+0300

2022-12-06T20:03+0300

ukrayna krizi

rusya

fiyat

tavan fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055168007_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_2567608dee02dc4c5e865f4776cfe428.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından basın mensuplarına Rus şirketlerinin tavan fiyat kullanarak petrol satmasını yasaklayan mekanizmanın üzerinde çalışıldığını, mekanizmanın yılsonuna kadar kabul edilmesinin planlandığını söyledi.Novak ayrıntılara girmeden, “Şu anda konuyu tartışıyoruz, çözümü sonuçlandırıyoruz, şirketlerle görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.‘Tavan fiyat uygulamasına geçildikten sonra da Rus petrolü piyasada talep görmeye devam edecek’Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin dünya fiyatlarında artışa yol açacağına dikkat çeken Novak, Rusya'nın belirsizlik bağlamında petrol üretimini çok fazla olmasa da azaltabileceğini ifade etti, Rus petrolünün her şeye rağmen talep göreceğini savundu.Rusya’nın şimdi petrol ticaretinde daha küçük tüccarlarla etkileşime girdiğini, ayrıca teslimatlar ile ilgili yeni sigorta şemaları kullandığını söyleyen Novak, “Piyasa araçlarına yapılan bu tür müdahaleler elbette şirketlerimizin çalışmalarını, ihracat pazarlarına ürün satışını etkiliyor. Yine de Rus petrolünün dünya piyasalarında rağbet gördüğünü ve alıcı bulacağını vurgulamak istiyorum” diye konuştu.Yetkililerin Rus petrolü satışlarının aralık ayında kasımdaki seviyesini korumasını beklediklerine işaret eden Novak, “Evet, daha zor şartlar oluştu, fakat yine de petrol satmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz, yeni araçlar, yeni sigorta mekanizmaları, şirketler arası etkileşimler, nakliye kullanacağız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, fiyat, tavan fiyat