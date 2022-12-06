https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-savunma-bakanligi-5-aralikta-kieve-saldiri-olmadi-1064255678.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 5 Aralık’ta Kiev’e saldırı olmadı

Rusya Savunma Bakanlığı: 5 Aralık’ta Kiev’e saldırı olmadı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün Ukrayna'nın askeri altyapısına kapsamlı bir saldırıda bulunulduğu, bununla birlikte Kiev'e herhangi bir... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T17:01+0300

2022-12-06T17:01+0300

2022-12-06T17:01+0300

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igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rus ordusunun dün Ukrayna’nın askeri altyapısına kapsamlı bir saldırı gerçekleştirildiğini, Kiev'e ise herhangi bir saldırı olmadığını söyledi.“Kiev kentine füze saldırısı yapılmadı” diyen Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Saldırı sonucunda askeri-sanayi sektöründeki işletmelerde Ukrayna silahlarının üretimi ve onarımı durduruldu, yabancı menşeili teçhizatlar dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizatların demiryolu taşımacılığı kesintiye uğradı. Rezerv güçlerin çatışma alanlarına aktarılması zorlaştırıldı.”Rus ordusunun dün Ukrayna'daki askeri komuta ve kontrol sistemine, savunma sanayi tesislerine ve ilgili enerji tesislerine uzun menzilli hassas hava ve deniz tabanlı silahlarla kapsamlı bir saldırı düzenlediğine dikkat çeken Konaşenkov, “Saldırı amacına ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” vurgusunu yaptı.

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, açıklama, kiev, konaşenkov, igor konaşenkov