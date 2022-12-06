https://sputniknews.com.tr/20221206/rusya-disisleri-bati-rusyanin-petrol-tavan-fiyatina-verecegi-her-turlu-yanita-hazir-olmali-1064261468.html

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın petrol tavan fiyatına vereceği her türlü yanıta hazır olmalı

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın petrol tavan fiyatına vereceği her türlü yanıta hazır olmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batılı ülkelerin Rus petrol fiyatlarına tavan getirilmesinin ardından Rusya'nın her türlü misilleme... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T20:09+0300

2022-12-06T20:09+0300

2022-12-06T20:43+0300

ukrayna krizi

rusya

petrol

tavan fiyat

ab

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını basın mensuplarına değerlendirdi. Rus diplomat, Moskova’nın Batı’nın bu adımı karşısında petrole taban fiyat uygulaması getirip getiremeyeceği sorusu karşısında, “Bizim atacağımız karşı adımların ayrıntılarına girmeyeceğim. Batı ve Batılı müzik eşliğinde dans edenler her şeye hazır olmalı. Eğer onlar kuralları olmayan bir savaşı başlattıysa, biz de kendimizi karşı önlem almakta sınırlandırılmış hissetmemeliyiz” yanıtını verdi.Rusya’nın bütçesi tavan fiyat koşullarında dahi karşılanacak’Ryabkov, “Ekonomik imkanlarımız daralmayacak, bütçe gelirlerimizin sağlanacağına eminim” vurgusunu yaptı.Rus petrolüne getirilen tavan fiyatın Rusya’nın bütçesini olumsuz etkilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şunları söyledi: ‘Rusya güvenlik garantileri ile ilgili diyaloğa dönmeye hazır, ancak bunun için yalvarmayacak’Rusya’nın Batı ile güvenlik garantileri konusuna diyaloğa hazır olduğuna işaret eden Ryabkov, şunları söyledi:‘Zaporojye NGS etrafındaki durumun Kiev’in politikasının rehinesi olmasını istemeyiz’Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çevresinde güvenlik bölgesi oluşturma konusunun Kiev ve küratörlerine bağlı olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Moskova'nın söz konusu güvenli bölgenin oluşturulması durumunun Kiev ve Batılı küratörlerinin politikasının rehinesi olmasını istemediğini vurguladı.

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