Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın petrol tavan fiyatına vereceği her türlü yanıta hazır olmalı
20:09 06.12.2022 (güncellendi: 20:43 06.12.2022)
© AFP 2022Petrol
© AFP 2022
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batılı ülkelerin Rus petrol fiyatlarına tavan getirilmesinin ardından Rusya'nın her türlü misilleme önlemlerine hazır olması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını basın mensuplarına değerlendirdi.
Rus diplomat, Moskova’nın Batı’nın bu adımı karşısında petrole taban fiyat uygulaması getirip getiremeyeceği sorusu karşısında, “Bizim atacağımız karşı adımların ayrıntılarına girmeyeceğim. Batı ve Batılı müzik eşliğinde dans edenler her şeye hazır olmalı. Eğer onlar kuralları olmayan bir savaşı başlattıysa, biz de kendimizi karşı önlem almakta sınırlandırılmış hissetmemeliyiz” yanıtını verdi.
Rus diplomat, Moskova’nın Batı’nın bu adımı karşısında petrole taban fiyat uygulaması getirip getiremeyeceği sorusu karşısında, “Bizim atacağımız karşı adımların ayrıntılarına girmeyeceğim. Batı ve Batılı müzik eşliğinde dans edenler her şeye hazır olmalı. Eğer onlar kuralları olmayan bir savaşı başlattıysa, biz de kendimizi karşı önlem almakta sınırlandırılmış hissetmemeliyiz” yanıtını verdi.
Rusya’nın bütçesi tavan fiyat koşullarında dahi karşılanacak’
Ryabkov, “Ekonomik imkanlarımız daralmayacak, bütçe gelirlerimizin sağlanacağına eminim” vurgusunu yaptı.
Rus petrolüne getirilen tavan fiyatın Rusya’nın bütçesini olumsuz etkilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şunları söyledi:
Rus petrolüne getirilen tavan fiyatın Rusya’nın bütçesini olumsuz etkilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şunları söyledi:
“Ürünlerimizi pazarlama imkanı mutlaka bulacağız. Bir kez daha Rus çıkarlarına zarar vermek için plan yapanlar eli boş kalacak, sonuç alamayacak. Sonuç, Batı pazarlarında fiyatlarda yeni bir artış, Batılı tüketicilere yönelik yeni zamlar olabilir, Rusya ile normal etkileşimden yararlanacak olanlar ise bu etkiyi kendi üzerinde hissetmeyecek.”
‘Rusya güvenlik garantileri ile ilgili diyaloğa dönmeye hazır, ancak bunun için yalvarmayacak’
Rusya’nın Batı ile güvenlik garantileri konusuna diyaloğa hazır olduğuna işaret eden Ryabkov, şunları söyledi:
“Batı'nın bu mesele ile gerçekten ilgilendiğini duyduğumuzda konuya döneriz. Ancak ABD tarafından tek taraflı olarak sekteye uğratılan stratejik istikrar diyaloğunda olduğu gibi, kimsenin peşinden koşmuyor ve kimseye bir şey için yalvarmıyoruz. İnsanlar olan bitenden kendi sonuçlarını çıkarmalı. Ve çıkarlar açısından daha mantıklı ve dengeli bir diyaloğa hazır olduklarını teyit ettikleri zaman biz de gereğini yaparız.”
‘Zaporojye NGS etrafındaki durumun Kiev’in politikasının rehinesi olmasını istemeyiz’
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çevresinde güvenlik bölgesi oluşturma konusunun Kiev ve küratörlerine bağlı olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Moskova'nın söz konusu güvenli bölgenin oluşturulması durumunun Kiev ve Batılı küratörlerinin politikasının rehinesi olmasını istemediğini vurguladı.