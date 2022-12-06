Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/rus-daimi-temsilci-nebenzya-bm-guvenlik-konseyi-oturumunu-terk-etti-1064262554.html
Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna temsilcisinin ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini söyleyerek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:30+0300
2022-12-06T20:30+0300
ukrayna krizi
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054510867_0:70:1353:831_1920x0_80_0_0_4f5211657fe303fa1ff1932331a6b7cb.jpg
RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Daimi Temsilcisi Sergey Kisilitsa'nın ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini belirterek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.Nebenzya, “Sonuç olarak Sayın Başkan, Kiev rejimi temsilcisinin iğrenç belagatini dinlemeyeceğimi söylemek isterim. Bunu geçen cuma günü ‘olağanüstü diplomatik’ tweet ile bir kez daha göstermişti. Yaratıcılığına aşina olmayanlara onu tanımalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu, daha önce de söylediğimiz gibi, Ukrayna diplomasisinin ‘yüksek’ seviyesinin bir kanıtıdır” diyerek salonu terk etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054510867_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_eebd22821a13d2d8e85d7f502133695c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), rusya
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), rusya

Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti

20:30 06.12.2022
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna temsilcisinin ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini söyleyerek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.
RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Daimi Temsilcisi Sergey Kisilitsa'nın ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini belirterek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.
Nebenzya, “Sonuç olarak Sayın Başkan, Kiev rejimi temsilcisinin iğrenç belagatini dinlemeyeceğimi söylemek isterim. Bunu geçen cuma günü ‘olağanüstü diplomatik’ tweet ile bir kez daha göstermişti. Yaratıcılığına aşina olmayanlara onu tanımalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu, daha önce de söylediğimiz gibi, Ukrayna diplomasisinin ‘yüksek’ seviyesinin bir kanıtıdır” diyerek salonu terk etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала