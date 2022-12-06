https://sputniknews.com.tr/20221206/rus-daimi-temsilci-nebenzya-bm-guvenlik-konseyi-oturumunu-terk-etti-1064262554.html
Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna temsilcisinin ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini söyleyerek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:30+0300
2022-12-06T20:30+0300
2022-12-06T20:30+0300
ukrayna krizi
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054510867_0:70:1353:831_1920x0_80_0_0_4f5211657fe303fa1ff1932331a6b7cb.jpg
RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Daimi Temsilcisi Sergey Kisilitsa'nın ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini belirterek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.Nebenzya, “Sonuç olarak Sayın Başkan, Kiev rejimi temsilcisinin iğrenç belagatini dinlemeyeceğimi söylemek isterim. Bunu geçen cuma günü ‘olağanüstü diplomatik’ tweet ile bir kez daha göstermişti. Yaratıcılığına aşina olmayanlara onu tanımalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu, daha önce de söylediğimiz gibi, Ukrayna diplomasisinin ‘yüksek’ seviyesinin bir kanıtıdır” diyerek salonu terk etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054510867_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_eebd22821a13d2d8e85d7f502133695c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), rusya
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), rusya
Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna temsilcisinin ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini söyleyerek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.
RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Daimi Temsilcisi Sergey Kisilitsa'nın ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini belirterek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.
Nebenzya, “Sonuç olarak Sayın Başkan, Kiev rejimi temsilcisinin iğrenç belagatini dinlemeyeceğimi söylemek isterim. Bunu geçen cuma günü ‘olağanüstü diplomatik’ tweet ile bir kez daha göstermişti. Yaratıcılığına aşina olmayanlara onu tanımalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu, daha önce de söylediğimiz gibi, Ukrayna diplomasisinin ‘yüksek’ seviyesinin bir kanıtıdır” diyerek salonu terk etti.