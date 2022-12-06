https://sputniknews.com.tr/20221206/rus-daimi-temsilci-nebenzya-bm-guvenlik-konseyi-oturumunu-terk-etti-1064262554.html

Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti

Rus Daimi Temsilci Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna temsilcisinin ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini söyleyerek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T20:30+0300

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ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

rusya

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RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Daimi Temsilcisi Sergey Kisilitsa'nın ‘iğrenç konuşmasını’ dinlemek istemediğini belirterek BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti.Nebenzya, “Sonuç olarak Sayın Başkan, Kiev rejimi temsilcisinin iğrenç belagatini dinlemeyeceğimi söylemek isterim. Bunu geçen cuma günü ‘olağanüstü diplomatik’ tweet ile bir kez daha göstermişti. Yaratıcılığına aşina olmayanlara onu tanımalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu, daha önce de söylediğimiz gibi, Ukrayna diplomasisinin ‘yüksek’ seviyesinin bir kanıtıdır” diyerek salonu terk etti.

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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), rusya