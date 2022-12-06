https://sputniknews.com.tr/20221206/ronaldo-milli-takimda-145-yil-sonra-ilk-kez-yedek-1064267331.html

Ronaldo, milli takımda 14.5 yıl sonra ilk kez yedek

Ronaldo, milli takımda 14.5 yıl sonra ilk kez yedek

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2008'den sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan bir maçta ilk kez 11'de sahaya çıkamadı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T22:42+0300

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2022-12-06T22:42+0300

spor

cristiano ronaldo

portekiz

portekiz milli futbol takımı

yedek

isviçre

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2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'ya ilk 11'de yer vermedi.Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki futbolcu, 2008'den bu yana Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11'de başlamıştı.Ronaldo, iki büyük turnuva dikkate alındığında en son 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 15 Haziran'da oynanan grup maçında yedek kulübesinde yer almıştı.Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221205/galatasaray-sartlar-olusursa-cristiano-ronaldo-korfez-yerine-galatasaraya-gelmek-istiyor-1064215481.html

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