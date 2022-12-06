https://sputniknews.com.tr/20221206/resmi-gazetede-yayimlandi-2023-yilinda-27-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-istihdam-edilecek-1064227131.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek ve 27 bin personelden 23 bin 585'i uzman tabip, 3 bin... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T01:17+0300
2022-12-06T01:17+0300
2022-12-06T01:23+0300
sağlık çalışanı
resmi gazete
türkiye
istihdam
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Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.
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sağlık çalışanı, resmi gazete, istihdam
sağlık çalışanı, resmi gazete, istihdam
Resmi Gazete'de yayımlandı: 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
01:17 06.12.2022 (güncellendi: 01:23 06.12.2022) Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek ve 27 bin personelden 23 bin 585'i uzman tabip, 3 bin 224'ü tabip, 146'sı ebe olacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.