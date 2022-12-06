https://sputniknews.com.tr/20221206/resmi-gazetede-yayimlandi-2023-yilinda-27-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-istihdam-edilecek-1064227131.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek ve 27 bin personelden 23 bin 585'i uzman tabip, 3 bin... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T01:17+0300

2022-12-06T01:17+0300

2022-12-06T01:23+0300

sağlık çalışanı

resmi gazete

türkiye

istihdam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg

Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık çalışanı, resmi gazete, istihdam