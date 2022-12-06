https://sputniknews.com.tr/20221206/putinden-yeni-bolgelerin-yonetimlerine-yolsuzlukla-mucadele-organlari-kurma-talimati-1064255451.html

Putin'den yeni bölgelerin yönetimlerine yolsuzlukla mücadele organları kurma talimatı

Putin'den yeni bölgelerin yönetimlerine yolsuzlukla mücadele organları kurma talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yeni katılan bölgelerin yönetimlerine yolsuzlukla mücadele organları kurmaları yönünde talimat verdi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T16:57+0300

2022-12-06T16:57+0300

2022-12-06T16:57+0300

dünya

rusya

vladimir putin

yolsuzluk

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Putin'in imzaladığı kararnamede, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında düzenlenen referandumlarla Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye ve Herson bölgelerinin yönetimlerine 1 Haziran 2023'e kadar yolsuzlukla mücadele organları kurma talimatı verildi.Putin, söz konusu bölgelerin yönetimlerine sorumlu kişileri belirleyerek iş etiği ve çıkar çatışmalarının çözümü ile ilgili gerekliliklere uyumdan sorumlu komisyonlar kurmalarını da önerdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye ve Herson bölgeleri, 27 Eylül'de yapılan referandumların ardından 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda imzalanan anlaşmalarla resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/putin-ulkedeki-yabanci-varliklarla-islemlere-yasagi-uzatti-1064222849.html

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