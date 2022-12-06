https://sputniknews.com.tr/20221206/putin-rusyada-enflasyon-ozel-harekat-oncesinin-altinda-1064261287.html

Putin: Rusya’da enflasyon, özel harekat öncesinin altında

Putin: Rusya’da enflasyon, özel harekat öncesinin altında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede mevcut enflasyon oranının, özel askeri harekat başlamadan önce olanın altında olduğunu belirtti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

enflasyon

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Putin, Delovaya Rossiya sivil toplum örgütünün başkanı Aleksey Repik ile görüşmede, “Enflasyon şimdi, özel askeri harekat başlamadan önce olanın da altında” ifadesini kullandı.Rusya lideri ayrıca Repik’i, Delovaya Rossiya başkanlığı görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle tebrik etti.

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rusya, vladimir putin, enflasyon