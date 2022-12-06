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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/putin-rusyada-enflasyon-ozel-harekat-oncesinin-altinda-1064261287.html
Putin: Rusya’da enflasyon, özel harekat öncesinin altında
Putin: Rusya’da enflasyon, özel harekat öncesinin altında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede mevcut enflasyon oranının, özel askeri harekat başlamadan önce olanın altında olduğunu belirtti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:04+0300
2022-12-06T20:04+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
enflasyon
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Putin, Delovaya Rossiya sivil toplum örgütünün başkanı Aleksey Repik ile görüşmede, “Enflasyon şimdi, özel askeri harekat başlamadan önce olanın da altında” ifadesini kullandı.Rusya lideri ayrıca Repik’i, Delovaya Rossiya başkanlığı görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle tebrik etti.
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rusya, vladimir putin, enflasyon
rusya, vladimir putin, enflasyon

Putin: Rusya’da enflasyon, özel harekat öncesinin altında

20:04 06.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede mevcut enflasyon oranının, özel askeri harekat başlamadan önce olanın altında olduğunu belirtti.
Putin, Delovaya Rossiya sivil toplum örgütünün başkanı Aleksey Repik ile görüşmede, “Enflasyon şimdi, özel askeri harekat başlamadan önce olanın da altında” ifadesini kullandı.
Rusya lideri ayrıca Repik’i, Delovaya Rossiya başkanlığı görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle tebrik etti.
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