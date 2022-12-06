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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/putin-guvenlik-konseyiyle-ic-guvenlige-iliskin-bir-toplanti-gerceklestirdi--1064239522.html
Putin, Güvenlik Konseyi’yle iç güvenliği görüştü
Putin, Güvenlik Konseyi’yle iç güvenliği görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile Rusya’nın iç güvenliği ile ilgili konuları ele aldığı bir toplantı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T12:47+0300
2022-12-06T12:52+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Gündemimizde bugün devletin iç güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuların ele alınması bulunuyor” dedi. Kapalı kapılar ardında ve video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir detay paylaşılmadı. Rusya lideri, Güvenlik Konseyi’ni genelde cuma günleri topluyor. Bugün gerçekleştirilen toplantıysa, Rusya’nın Saratov ve Ryazan yerleşim yerlerinin yakınlarında bulunan hava üslerine Ukrayna güçlerinin insansız hava araçları ile gerçekleştirdikleri saldırıları izliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın hava üslerine fırlattığı füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, havada infilak eden füze parçalarının düşmesi sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini ve iki bombardıman uçağının tahrip olduğunu duyurmuştu.
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rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi
rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi

Putin, Güvenlik Konseyi’yle iç güvenliği görüştü

12:47 06.12.2022 (güncellendi: 12:52 06.12.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile Rusya’nın iç güvenliği ile ilgili konuları ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Gündemimizde bugün devletin iç güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuların ele alınması bulunuyor” dedi.
Kapalı kapılar ardında ve video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.
Rusya lideri, Güvenlik Konseyi’ni genelde cuma günleri topluyor. Bugün gerçekleştirilen toplantıysa, Rusya’nın Saratov ve Ryazan yerleşim yerlerinin yakınlarında bulunan hava üslerine Ukrayna güçlerinin insansız hava araçları ile gerçekleştirdikleri saldırıları izliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın hava üslerine fırlattığı füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, havada infilak eden füze parçalarının düşmesi sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini ve iki bombardıman uçağının tahrip olduğunu duyurmuştu.
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