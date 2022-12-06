https://sputniknews.com.tr/20221206/putin-guvenlik-konseyiyle-ic-guvenlige-iliskin-bir-toplanti-gerceklestirdi--1064239522.html

Putin, Güvenlik Konseyi’yle iç güvenliği görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi’yle iç güvenliği görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile Rusya’nın iç güvenliği ile ilgili konuları ele aldığı bir toplantı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T12:47+0300

2022-12-06T12:47+0300

2022-12-06T12:52+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Gündemimizde bugün devletin iç güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuların ele alınması bulunuyor” dedi. Kapalı kapılar ardında ve video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir detay paylaşılmadı. Rusya lideri, Güvenlik Konseyi’ni genelde cuma günleri topluyor. Bugün gerçekleştirilen toplantıysa, Rusya’nın Saratov ve Ryazan yerleşim yerlerinin yakınlarında bulunan hava üslerine Ukrayna güçlerinin insansız hava araçları ile gerçekleştirdikleri saldırıları izliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın hava üslerine fırlattığı füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, havada infilak eden füze parçalarının düşmesi sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini ve iki bombardıman uçağının tahrip olduğunu duyurmuştu.

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