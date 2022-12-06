https://sputniknews.com.tr/20221206/prof-dr-aslanoglu-baz-etkisiyle-dusen-enflasyon-muhtemelen-bir-sure-sonra-enerji-toplamis-olacak-1064241859.html

Prof. Dr. Aslanoğlu: Baz etkisiyle düşen enflasyon muhtemelen bir süre sonra enerji toplamış olacak

Prof. Dr. Aslanoğlu: Baz etkisiyle düşen enflasyon muhtemelen bir süre sonra enerji toplamış olacak

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, baz etkisi ve enflasyon konusunda “Baz etkisiyle düşen enflasyon muhtemelen bir süre yukarı gitmek için baya enerji... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T13:06+0300

2022-12-06T13:06+0300

2022-12-06T13:06+0300

seyir hali

radyo

enflasyon

para politikası

baz etkisi

büyüme

kredi

merkez bankası

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Prof. Dr. Aslanoğlu: Baz etkisiyle düşen enflasyon muhtemelen bir süre sonra enerji toplamış olacak 06.12.2022 SEYİR HALİ

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu, baz etkisi ve ekonomi politikası ile enflasyonun yönelimini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Prof. Dr. Aslanoğlu, Türkiye’nin enflasyon politikasını “Enflasyonun nedenlerine baktığımızda döviz kurlarından talep koşullarına, dünya enerji fiyatlarından yönetilen fiyatlara, piyasadaki yapısal sorunlara kadar birçok neden var. Muhtemelen bunların bir kısmında değişiklik olacak ve gerekli adımları atmazsak çok da olumlu yönde olmayabilir. En önemlisi Türkiye’nin enflasyonla mücadelede uygulayacağı politika olacak. Şu anda uyguladığımız para politikası gevşek olduğu, faiz artırımı yerine iniş yönünde olduğu için enflasyonla mücadele edemiyoruz maalesef” diye yorumladı.‘Bütün koşulların uygun olduğu bir ayda bile ekonomimiz aylık 2.88-3’e yakın bir enflasyon üretiyor’Baz etkisinin Kasım ayı sonrası bir süre daha enflasyona etki edeceğini söyleyen Prof. Dr. Aslanoğlu, büyümeye yönelik politikaların baz etkisi ertesinde enflasyona tekrar ivme kazandırabileceğini “Baz etkisi dediğimiz bir etki var. Bu etkiyi bekliyorduk. ‘Kasım olabilir, Aralık’ta kesin bekliyoruz’ dediğimiz etki Kasım’da da ortaya çıktı. Enflasyonun nedenlerinden kurların uzun süredir yatay gittiğini, enerji fiyatlarının düştüğünü, ekonominin yavaşladığını düşünecek olursak bütün koşulların uygun olduğu bir ayda bile ekonomimiz aylık 2.88-3’e yakın bir enflasyon üretiyor. Baz etkisi ile 1-1.5 puan bir düşüş oldu. Önümüzdeki birkaç ay muhtemelen devam edecektir ama Türkiye Ocak’tan itibaren büyümeyi ve iç talebi canlandırıcı bir politika çerçevesine dönecek gibi görünüyor. Ücret artışları bir tarafta, kesinlikle gereklidir. Maliye politikası, öne çıkan bütçe açığındaki artış biraz da emanet kalemleri ile gelecek yıla sarkıtılarak etkisini gösterecek. Gelecek yılın bütçesi muhtemelen önden yüklemeli harcamalı ortaya çıkacak. Bir talep etkisi ciddi bir biçimde görülecek. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri KGF (Kredi Garanti Fonu) paketleriyle desteklenerek kredi büyümesinin de büyümeye katkı sağlaması sağlanacak” diye söyledi.‘Kapsamlı ve güçlü bir dezenflasyon programı ile gidersek 2024’te 20 altı 15’ler civarına bile inebilir’Prof. Dr. Aslanoğlu, büyümeye yönelik politikanın enflasyonda oluşturabileceği seyri ve seçim sonrası politika değişiminin 2024 yılına olası yansımasını “Dolayısıyla baz etkisiyle enflasyon düşerken bir taraftan enflasyonu yukarı çekecek dinamikler ciddi biçimde güçlenecek. Baz etkisiyle düşen enflasyon muhtemelen bir süre sonra patinaj yapacak ve yukarı gitmek için baya enerji toplamış olacak. Düşüş, hızını Mart’a kadar engelleyecek ama gelişmelere bağlı olarak Nisan’dan itibaren tekrar yükseliş eğilimine girebilir. Gelecek yılın ikinci yarısı ise seçim sonrası nasıl bir çerçeve olacağına bağlı ama bence ana çerçevede baz etkisinden sonra bizi tekrar bir çıkış bekliyor. Sıkı para politikasına, yapısal reformlarla güçlü bir dezenflasyon programına dönersek o çıkış bir süre sonra frenlenir. Gelecek yıl enflasyonu bence yine önce 40’lara inecek sonra 50-60’lara çıkacak. Yıl sonuna belki 40-50 bandında bitirebiliriz. Kapsamlı ve güçlü bir dezenflasyon programı ile gidersek 2024’te 20 altı 15’ler civarına bile inebilir. Çok güçlü 2021’dekine benzer bir paketle mümkün olur. Aksi takdirde hiperenflasyon riski bile olabilir” diye öngördü.

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, enflasyon, para politikası, baz etkisi, büyüme, kredi, merkez bankası, аудио