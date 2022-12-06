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https://sputniknews.com.tr/20221206/portekiz-isvicreyi-6-golle-gecerek-ceyrek-finale-yukseldi-1064272329.html
Portekiz, İsviçre'yi 6 golle geçerek çeyrek finale yükseldi
Portekiz, İsviçre'yi 6 golle geçerek çeyrek finale yükseldi
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 turunda Portekiz, İsviçre’yi 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:59+0300
2022-12-07T00:03+0300
spor
portekiz
isviçre
dünya kupası
2022 dünya kupası
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2022 Dünya Kupası’nda son 16 turunda son karşılaşma H Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz ile G Grubu’nun ikincisi İsviçre arasında oynandı. Lusail Stadyumu’ndaki müsabakada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı. Mücadeleye etkili başlayan Portekiz’de ilk gol 17. dakikada geldi; Joao Felix’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Gonçalo Ramos, kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi. Golün ardından rakibine de pozisyon izni vermeyen Portekiz etkili hücumlarının meyvesini tekrar aldı. 33. dakikada sağ taraftan Bruno Fernandes’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Pepe kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Portekiz, ikinci yarıya da gollerle başlayarak farkı arttırdı. 51. dakikada Gonçalo Ramos kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydederken, 4 dakika sonra Raphael Guerreiro ani gelişen atakta topu filelere gönderdi. İsviçre, mücadelenin 58. dakikasında Akanji ile farkı 3’e indiren golü buldu. Karşılaşmaya Cristiano Ronaldo’nun yerine 11’de başlayan Gonçalo Ramos 67. dakikada hattrick yaparken Portekiz lehine skoru 5-1’e taşıdı. Cristiano Ronaldo 74. dakikada oyuna dahil oldu. 90+2. dakikada, Rafael Leao’nun ayağından bulduğu golle Portekiz maçı da 6-1 kazandı ve çeyrek final biletini aldı.Portekiz, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fas’ın rakibi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221206/-2022-dunya-kupasinda-fas-ceyrek-finale-yukseldi-1064263536.html
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portekiz, isviçre, dünya kupası, 2022 dünya kupası
portekiz, isviçre, dünya kupası, 2022 dünya kupası

Portekiz, İsviçre'yi 6 golle geçerek çeyrek finale yükseldi

23:59 06.12.2022 (güncellendi: 00:03 07.12.2022)
© AP Photo / Pavel GolovkinPortekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 turunda Portekiz, İsviçre’yi 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
2022 Dünya Kupası’nda son 16 turunda son karşılaşma H Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz ile G Grubu’nun ikincisi İsviçre arasında oynandı. Lusail Stadyumu’ndaki müsabakada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı.
Mücadeleye etkili başlayan Portekiz’de ilk gol 17. dakikada geldi; Joao Felix’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Gonçalo Ramos, kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi.
Golün ardından rakibine de pozisyon izni vermeyen Portekiz etkili hücumlarının meyvesini tekrar aldı. 33. dakikada sağ taraftan Bruno Fernandes’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Pepe kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Portekiz, ikinci yarıya da gollerle başlayarak farkı arttırdı. 51. dakikada Gonçalo Ramos kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydederken, 4 dakika sonra Raphael Guerreiro ani gelişen atakta topu filelere gönderdi.
İsviçre, mücadelenin 58. dakikasında Akanji ile farkı 3’e indiren golü buldu. Karşılaşmaya Cristiano Ronaldo’nun yerine 11’de başlayan Gonçalo Ramos 67. dakikada hattrick yaparken Portekiz lehine skoru 5-1’e taşıdı.
Cristiano Ronaldo 74. dakikada oyuna dahil oldu. 90+2. dakikada, Rafael Leao’nun ayağından bulduğu golle Portekiz maçı da 6-1 kazandı ve çeyrek final biletini aldı.
Portekiz, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fas’ın rakibi oldu.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ve İspanya takımları, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda İspanya'dan Pablo Sarabia (22), kaleye şut çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
SPOR
Fas, Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finalde
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