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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/polonya-almanya-patriotlari-ukraynaya-vermeyi-reddetti-1064268451.html
Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti
Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermeyi reddettiğini, sistemlerin Polonya’ya... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:19+0300
2022-12-06T23:19+0300
ukrayna krizi
polonya
almanya
ukrayna
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Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşmeden sonra, Ukrayna’ya desteği reddetme kararı beni hayal kırıklığına uğrattı. Patriot’un Ukrayna’nın batısında konuşlandırılması, Polonyalıların ve Ukraynalıların güvenliğini artıracaktı” diye yazdı.Blaszczak, “Fırlatma sistemlerinin Polonya’ya teslimatını ve bunların kontrol sistemimize bağlantısını koordine etmeye başlıyoruz” diye ekledi.
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polonya, almanya, ukrayna, patriot
polonya, almanya, ukrayna, patriot

Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti

23:19 06.12.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermeyi reddettiğini, sistemlerin Polonya’ya yerleştirileceğini belirtti.
Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşmeden sonra, Ukrayna’ya desteği reddetme kararı beni hayal kırıklığına uğrattı. Patriot’un Ukrayna’nın batısında konuşlandırılması, Polonyalıların ve Ukraynalıların güvenliğini artıracaktı” diye yazdı.
Blaszczak, “Fırlatma sistemlerinin Polonya’ya teslimatını ve bunların kontrol sistemimize bağlantısını koordine etmeye başlıyoruz” diye ekledi.
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