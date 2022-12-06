https://sputniknews.com.tr/20221206/polonya-almanya-patriotlari-ukraynaya-vermeyi-reddetti-1064268451.html

Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti

Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermeyi reddettiğini, sistemlerin Polonya’ya... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T23:19+0300

2022-12-06T23:19+0300

2022-12-06T23:19+0300

ukrayna krizi

polonya

almanya

ukrayna

patriot

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Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşmeden sonra, Ukrayna’ya desteği reddetme kararı beni hayal kırıklığına uğrattı. Patriot’un Ukrayna’nın batısında konuşlandırılması, Polonyalıların ve Ukraynalıların güvenliğini artıracaktı” diye yazdı.Blaszczak, “Fırlatma sistemlerinin Polonya’ya teslimatını ve bunların kontrol sistemimize bağlantısını koordine etmeye başlıyoruz” diye ekledi.

polonya

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