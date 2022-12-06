https://sputniknews.com.tr/20221206/polonya-almanya-patriotlari-ukraynaya-vermeyi-reddetti-1064268451.html
Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti
Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermeyi reddettiğini, sistemlerin Polonya’ya... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:19+0300
2022-12-06T23:19+0300
2022-12-06T23:19+0300
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Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşmeden sonra, Ukrayna’ya desteği reddetme kararı beni hayal kırıklığına uğrattı. Patriot’un Ukrayna’nın batısında konuşlandırılması, Polonyalıların ve Ukraynalıların güvenliğini artıracaktı” diye yazdı.Blaszczak, “Fırlatma sistemlerinin Polonya’ya teslimatını ve bunların kontrol sistemimize bağlantısını koordine etmeye başlıyoruz” diye ekledi.
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polonya, almanya, ukrayna, patriot
polonya, almanya, ukrayna, patriot
Polonya: Almanya, Patriot’ları Ukrayna’ya vermeyi reddetti
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermeyi reddettiğini, sistemlerin Polonya’ya yerleştirileceğini belirtti.
Blaszczak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşmeden sonra, Ukrayna’ya desteği reddetme kararı beni hayal kırıklığına uğrattı. Patriot’un Ukrayna’nın batısında konuşlandırılması, Polonyalıların ve Ukraynalıların güvenliğini artıracaktı” diye yazdı.
Blaszczak, “Fırlatma sistemlerinin Polonya’ya teslimatını ve bunların kontrol sistemimize bağlantısını koordine etmeye başlıyoruz” diye ekledi.