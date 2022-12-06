https://sputniknews.com.tr/20221206/oyuncu-tayfun-coragan-vefat-eden-esinin-goruntulerini-paylasti-guzin-1064246653.html
Oyuncu Tayfun Çorağan, eşinin vefat etmeden kısa süre önceki görüntülerini paylaştı: 'Güzin'
Oyuncu Tayfun Çorağan, eşinin vefat etmeden kısa süre önceki görüntülerini paylaştı: 'Güzin'
Tayfun Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu eşi Güzin Çorağan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T14:13+0300
2022-12-06T14:13+0300
2022-12-06T14:15+0300
yaşam
oyuncu
güzin çorağan
vefat
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'Bizimkiler' dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti.Çorağan'ın eşi sosyal medya hesabından, vefat eden oyuncunun görüntülerini yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/oyuncu-guzin-coragan-hayatini-kaybetti-1063897888.html
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oyuncu, güzin çorağan, vefat
oyuncu, güzin çorağan, vefat
Oyuncu Tayfun Çorağan, eşinin vefat etmeden kısa süre önceki görüntülerini paylaştı: 'Güzin'
14:13 06.12.2022 (güncellendi: 14:15 06.12.2022) Abone ol
Tayfun Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu eşi Güzin Çorağan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
'Bizimkiler' dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti.
Çorağan'ın eşi sosyal medya hesabından, vefat eden oyuncunun görüntülerini yayınladı.