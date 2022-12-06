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https://sputniknews.com.tr/20221206/oyuncu-tayfun-coragan-vefat-eden-esinin-goruntulerini-paylasti-guzin-1064246653.html
Oyuncu Tayfun Çorağan, eşinin vefat etmeden kısa süre önceki görüntülerini paylaştı: 'Güzin'
Oyuncu Tayfun Çorağan, eşinin vefat etmeden kısa süre önceki görüntülerini paylaştı: 'Güzin'
Tayfun Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu eşi Güzin Çorağan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
oyuncu
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'Bizimkiler' dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti.Çorağan'ın eşi sosyal medya hesabından, vefat eden oyuncunun görüntülerini yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/oyuncu-guzin-coragan-hayatini-kaybetti-1063897888.html
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oyuncu, güzin çorağan, vefat
oyuncu, güzin çorağan, vefat

Oyuncu Tayfun Çorağan, eşinin vefat etmeden kısa süre önceki görüntülerini paylaştı: 'Güzin'

14:13 06.12.2022 (güncellendi: 14:15 06.12.2022)
© FotoğrafGüzin Çorağan
Güzin Çorağan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Fotoğraf
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Tayfun Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu eşi Güzin Çorağan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
'Bizimkiler' dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti.
Çorağan'ın eşi sosyal medya hesabından, vefat eden oyuncunun görüntülerini yayınladı.
Güzin Çorağan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
TÜRKİYE
Oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
27 Kasım, 20:55
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