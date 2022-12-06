https://sputniknews.com.tr/20221206/oliver-stone-bidenin-moskovada-rejim-degisikligi-hayali-cok-tehlikeli-1064235281.html

Oliver Stone: Biden'ın Moskova'da rejim değişikliği hayali çok tehlikeli

Oliver Stone: Biden'ın Moskova'da rejim değişikliği hayali çok tehlikeli

Ödüllü yönetmen Oliver Stone, mevcut ihtilafın temel nedeninin ABD'nin 2014 yılından bu yana Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir ülkeye dönüştürmesi olduğunu... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T10:49+0300

2022-12-06T10:49+0300

2022-12-06T10:49+0300

ukrayna krizi

oliver stone

rusya

ukrayna

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Ödüllü yönetmen Oliver Stone, jüri başkanı olduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali (RSIFF) öncesinde Sırp Politika gazetesine verdiği röportajda Ukrayna krizi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu."Biz kimiz ki birine parmak sallayalım?" diye soran Stone, "Ruslara ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz, yaptıklarımız göz önüne alındığında bu çok saçma" ifadelerini kullandı.'2014'ten beri Donbass'ta olup bitenlerden söz edilmiyor'Şu anda Ukrayna'da yaşanan olayların 'hiç de basit olmadığına' vurgu yapan Stone, "Ancak Batı'da bu 'Ruslar (Ukrayna'yı işgal etti) durumuna indirgeniyor. 2014'ten beri Donbass'ta olup bitenlerden veya ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırması nedeniyle kaç kişinin yerinden edildiğinden söz edilmiyor" dedi.Stone, "2014'ten beri Ukrayna tarafsız değil, Rusya karşıtıydı ve dengeyi bozan da bu oldu" yorumunu yaparak, dikkat edildiğinde 'her savaşın sebepleri ve sonuçları olduğununun görüleceğine' işaret etti.Ünlü yönetmen, ABD'nin ihtilaftaki rolüne dikkat çekerek "ABD, 'kurallara dayalı uluslararası düzeni' ihlal eden ülkeleri kınamakta hızlıdır, ancak Amerika ne zaman isterse tüm kuralları çiğner, bunu siz de bilirsiniz" diye konuştu.Öte yandan Joe Biden'a oy verdiği için pişman olduğunu dile getiren Stone, 'dede' olarak andığı Biden'ın, 1990'larda olduğu gibi Rusya'yı yeniden kontrol edebilmek üzere Moskova'da 'rejim değişikliği' hayali kurmasının çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.'Obama'nın Biden'ı yardımcı seçmesi büyük bir hataydı'Ayrıca eski Başkan Barack Obama'nın 2008'de yardımcı olarak Biden'ı seçmesinin 'büyük bir hata' olduğunu söyleyen Stone, ayrıca hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin silah şirketlerinin çıkarlarını gözettiklerini, ABD için tek umudun üçüncü bir tarafın ortaya çıkması olacağını savundu.Hâlâ 'isyankar' olup olmadığı sorusuna yanıt veren Stone, yaşlandığını ve görme ve işitme sorunları yaşadığını ifade ederek "Dizlerimin üzerinde ölmektense ayaklarımın üzerinde yaşamayı tercih ederim" dedi.Stone'un en son belgeseli 'Nükleer', nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle başa çıkmadaki rolünü ele alıyor.

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