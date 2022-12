https://sputniknews.com.tr/20221206/oktay-fetonun-sozculugune-soyunanlarin-bu-meclise-gazi-meclis-demelerini-beklemek-hayaldir-1064227897.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Senin temsilcilerinin içerisinde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir fıkra üzerinden eleştiren Oktay, "Bir gün Temel çift görüyormuş, Dursun da cevaben 'tek gözünü kapatsana' demiş. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ne yazık ki iki gözünü birden kapatmış bir halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda söylediği "Bırakalım bu ayakları. Gazi Meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir" sözlerini anımsatan Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclise 'Gazi Meclis' demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz; şahit olun: Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir Meclise gaziliği yakıştıramayan bir Genel Başkanın size vadettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen bir ülke olabilir. İnanıyorum ki buna cevabı yüce milletimiz verecektir" değerlendirmesinde bulundu.Muhalefet milletvekillerinin kendilerine veda şarkıları söylediklerini de hatırlatan Fuat Oktay, "Her zaman olduğu gibi 'Bu bir veda değil bir Fatiha'dır' diyoruz. Elveda değil 'kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda' diyoruz" ifadelerini kullandı.20 yıldır teveccühünü kendilerinden esirgemeyen milletle "aynı bedende can gibi olduklarını" vurgulayan Oktay, "Bizim de muhalefet için bir şarkımız olacak rahmetli Kayahan'dan: 'Size yine hüsran, size yine hasret var. Size yine esmer günler düştü, eyvah' diyor" görüşlerini dile getirdi.Bütçe teklifini mesnetsiz çarpıtmalarla karalamanın ancak 'yurtdışından iftira ithal edenlerin ajandasına yakışacağını' kaydeden Oktay, "Malum danışmanlarınızın aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle, o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez. Yetkiyi Cumhur İttifakı'na, muhalefeti de ömür boyu size verecektir" dedi.Eserleriyle konuşamayanların sermayesinin 'altı boş kara para iddiaları; hayali uyuşturucu trafiği' gibi yalanlar olabileceğini anlatan Oktay, "Ne yazık ki melankolik, geriye gitmeye sevdalı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Biz dijital dönüşüm, uzay egemenliği, siber vatan konuşuyoruz, siz hala geçmişteki istikrarsız dönemlerin özlemini taşıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz. Güçlendirilmiş değil küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız. Türkiye'yi yönetme iddiasında olan bir partinin veya koalisyonun daha vizyoner olmasını beklemek hakkımız diye düşünüyorum ama nerde…" değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Bay Kemal' demeye de başladığını belirten Oktay, Kılıçdaroğlu'nun eleştiriyor gibi gözükürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olduğunu söyledi.Oktay, "Cumhur İttifakı'na olan bu gizli hayranlığınız halis mi? Kılıçdaroğlu, 'eskiden Erdoğan böyle değildi' diyerek eskiden daha çok hayran olduğunu da itiraf etti" dedi.Geçen yıl bütçe görüşmelerinde muhalefetin "Bu bütçede 3600 ek gösterge yok, istihdam yok, işçi yok" dediğini anımsatan Oktay, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 6 milyona yakın insanın çalışma ve emeklilik hayatını kolaylaştıracak kapsamlı bir iyileştirme yaptıklarını vurguladı. Bu sözlerin ardından muhalefet sıralarından seslerin yükselmesi üzerine Oktay, "Verin hakkımızı, yaptınız deyin" karşılığını verdi.Oktay, işsizliğin kademeli olarak azalışını sürdürdüğünü ve istihdamın eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 milyon kişi arttığını kaydetti.Türkiye'de 2018 yılı 2. çeyreğinde haftalık toplam çalışma saatinin 1 milyon 263 bin iken 2022 yılı 2. çeyreğinde 1 milyon 286 bine çıktığını bildiren Oktay, istihdam sayısının 28,8 milyondan 30,8 milyona yükseldiğini; iddia edildiği gibi toplam çalışılan saatte düşüş değil artış meydana geldiğini ifade etti.'Sizin mutfaklarınıza kadar gelecek'Geçen yıl bütçe görüşmelerinde muhalefetin, "Ne oldu bu Togg, fabrikanın içi boş?" eleştirilerini yaptığını hatırlatan Fuat Oktay, muhalefetin bu söylemlerini yıl boyunca da devam ettirdiğini aktardı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin otomobili Togg'u banttan indirdiklerini ve seri üretimin başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadeniz'deki gaz keşfine de inanamayanların bulunduğunu dile getirdi. Oktay, şunları söyledi:Oktay, parlamenter sistem döneminde sadece laftan ibaret olan kuvvetler ayrılığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle gerçek anlamda hayata geçtiğini kaydetti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı hız, esneklik ve etkin eşgüdüm sayesinde, yüzlerce büyük projenin yanı sıra Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda önemli mesafe katettiğini bildirdi.Gün boyu ekonomik göstergeler üzerinde yoğunlaşan yorumlar yapıldığını kaydeden Oktay, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla hedefli büyüme stratejisinden taviz vermeden yolunda ilerlediğini belirtti.Oktay, Türkiye ekonomisinin de 2022 yılının ilk yarısında yüzde 7,6 büyürken, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdüğünü, makine ve teçhizat yatırımlarının ise 12 çeyrek kesintisiz artış kaydederek 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 14,3 büyüdüğünü söyledi.2022 yılı reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesinin 2023-2025 Orta Vadeli Program tahminlerine göre yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü bildiren Oktay, küresel ekonomilerdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen ihracatta da artış trendinin devam ettiğini aktardı.Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Oktay, yapılan eleştirilerde bir yandan istikrardan, refahtan söz edildiğini, diğer taraftan "bütçe savaşa gidiyor" şeklinde anlamsız serzenişlerde bulunulduğunu belirtti.Daha önce "Suriye'de ne işimiz var" diye soranlara da aynı netlikte cevap verdiklerini söyleyen Oktay, "Bölgemizde barış, refah, istikrar; ülkemizde demokrasi ve özgürlükler, sapasağlam, her türlü tehdide karşı dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti ile mümkündür" diye konuştu.'Bilgi veya bulgu olup da açıklamayan namerttir'Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin kara para cennetine çevrildiği iddiasında bulunduğunu anımsattı.Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla itham eden bir siyasi parti genel başkanına cevap vermenin zül olacağını vurgulayan Oktay, "Kendisi uyuşturucu tehdidine seçim yaklaşınca ve biraz da siyaset sıkıntısı çekince vakıf olduğu için bu acemiliğini de mazur görmek lazım. Biz uyuşturucu mücadelesinde kararlılığımızı 2017’de, ifade ettiğimiz zaman, bize bir desteği olmamıştı. Uyuşturucuyla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda Gazi Meclisimizce çıkartılan kanuna Cumhuriyet Halk Partisi 78 milletvekiliyle beraber neden ret oyu verdiğini açıklamalıdır" dedi.Kılıçdaroğlu'nun devlete ve güvenlik güçlerine fütursuzca iftira attığını, yaklaşık 4-5 yıllık sosyal medya dedikodularını TBMM'ye taşıdığını söyleyen Oktay, kurumların görevlerini titizlikle yerine getirdiğini belirtti.Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleri operasyonlarının AK Parti döneminde gerçekleştirildiğinin altını çizen Oktay, şöyle devam etti:'Mazot ve gübre desteği için 16,9 milyar lira ödenek öngörüyoruz'Fuat Oktay, fiyat istikrarı konusundaki eleştirilere de cevap verdi.Gıda fiyatlarının; enerji, hammadde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilendiğini belirten Oktay, tarım girdi fiyatlarında yıllık artış oranlarının incelendiğinde, başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışların dikkati çektiğini söyledi.Türkiye'nin de küresel fiyatlardaki artışlardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Oktay, yürütülen desteklemelere ilişkin şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin, bütçeye maliyetinin aylar itibarıyla azaldığını, kasım içinde bütçeden herhangi bir aktarım yapılmadığını bildirdi.Oktay, KKM sisteminin objektiflikten uzak şekilde hedef alındığını söyledi.Türkiye'de de 2021 son çeyreğinde ortaya çıkan ve ekonomik bir temeli olmayan döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçmek amacıyla bu sistemi devreye aldıklarını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:Borçlanma ve faiz ödemeleriyle ilgili temelsiz yorumlar yapıldı. Borç istatistiklerini nominal veriler üzerinden değerlendirerek analiz etmenin doğru bir yaklaşım olmadığı, değerlendirmenin gerçekçi ve karşılaştırılabilir olabilmesi için uluslararası literatürde olduğu gibi kamu borç verilerinin milli gelire oranının temel gösterge olarak kabul edilmesi önem arz etmektedir."'Görüştüğünüz büyükelçiler de söylemez'Faiz harcamalarının milli gelire oranının 2002 yılından bugüne kadar ciddi azalış gösterdiğine işaret eden Oktay, sözlerine şöyle devam etti:'Şehir hastaneleri hasta memnuniyeti garantili hastanelerdir'Oktay, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin, altyapı yatırımı finansmanında kullanılmasının zaruret olduğunu, sadece Türkiye'nin değil, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin de bu modeli kullandığını söyledi. Oktay, KÖİ ile yapımı uzun yıllar sürecek yatırımların daha kısa sürelerde tamamlandığını ve bu projelerin finansman sorumluluğunun da özel sektörde olduğunu belirtti.Şehir hastanelerinin KÖİ modeliyle yapıldığını ve bu projelerle iftihar ettiklerini dile getiren Oktay, "Şehir hastanelerimiz sadece kendi illeri değil çevresindeki geniş bir bölgeye de hizmet vermektedir. Robotik cerrahiden en uç görüntüleme yöntemlerine kadar tüm tedavi ve tetkik yöntemleri bu merkezlerde bir arada vatandaşa sunulmaktadır. Hasta nakillerini kolaylaştıracak ambulans helikopterler için heliportlar gibi imkanlar mevcuttur. Bu hastanelerimizin en önemli kazanımlarından biri de deprem gibi afetler de düşünülerek yapılmış olmalarıdır. Şehir hastaneleri hasta garantili değil, hasta memnuniyeti garantili hastanelerdir" ifadelerini kullandı.Oktay, iftihar ettikleri şehir hastanelerinden Çam ve Sakura Hastanesi'ni de metroyla buluşturacaklarını belirtti.'Soru önergelerine cevap verme oranımız yüzde 73,72 oldu'Muhalefet milletvekillerin, hükümetin soru önergelerine cevap vermediği eleştirilerini Oktay, şöyle yanıtladı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neden bütçe sunuşunu yapmadığına yönelik milletvekillerinden gelen eleştirilere karşılık Oktay, anayasa ve içtüzüğe göre bütçe sunumunun, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan tarafından yapılabileceğine işaret etti.'Toplama danışmanlarına açıkça meydan okuyoruz'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:Oktay, başka bir soruyu yanıtlarken, uyuşturucuyla yakalandığı iddia edilen Veysel Filiz'i tanımadığını, hiçbir irtibatının olmadığını bildirerek, "İşlediği veya karıştığı hiçbir suç veya mahkemeye veya tutuklanmasıyla ilgili hiçbir makam, hiçbir mevki ve hiçbir şahsı aramam veya irtibat kurmam asla söz konusu olmamıştır, olamaz. Bundan sonra da söz konusu olamayacağını buradan çok net bir şekilde ifade ederim" dedi.

