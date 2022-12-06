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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/nyt-rusya-batinin-yaptirimlarina-ragmen-seyir-fuzelerini-uretmeye-devam-ediyor-1064257777.html
NYT: Rusya, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ediyor
NYT: Rusya, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ediyor
New York Times (NYT), Rusya’nın, savunma sanayisine yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ettiğini belirtti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:48+0300
2022-12-06T18:49+0300
ukrayna krizi
mühimmat
rusya
füze
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New York Times gazetesi Rusya'nın, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ettiğini yazdı.İngiltere merkezli Conflict Armament Research (CAR) araştırma grubunun raporuna dayandırılan haberde, Ukrayna ve Batı medyasının ilkbaharda Rusya’nın elindeki seyir füzelerinin tükenmek üzere olduğu iddia ettiği anımsatıldı.Rus ordusunun son zamanlarda Ukrayna’daki hedeflere karşı kullandığı mühimmatın henüz iki aylık olduğu ifade edilen raporun metninde, “CAR’ın son belgeleri, Rusya’nın, birkaç aydır uygulanan yaptırımların ardından halâ güdümlü füzeler üretebildiğini gözler önüne seriyor” ifadesine yer verildi.İngiliz uzmanlar, Kiev’de bulunan füze parçalarını inceledikten sonra bu sonuca ulaştı.İncelenen parçalar üzerinde, füzelerin bu yılın Temmuz-Eylül veya Ekim-Kasım dönemlerinde üretildiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı ifade edildi. Uzmanlar, birkaç yıl önce üretilen mühimmata ait parçalara da rastladı.
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mühimmat, rusya, füze
mühimmat, rusya, füze

NYT: Rusya, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ediyor

18:48 06.12.2022 (güncellendi: 18:49 06.12.2022)
© Fotobank.ru/Getty ImagesTu-95MS
Tu-95MS - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Fotobank.ru/Getty Images
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New York Times (NYT), Rusya’nın, savunma sanayisine yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ettiğini belirtti.
New York Times gazetesi Rusya'nın, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ettiğini yazdı.
İngiltere merkezli Conflict Armament Research (CAR) araştırma grubunun raporuna dayandırılan haberde, Ukrayna ve Batı medyasının ilkbaharda Rusya’nın elindeki seyir füzelerinin tükenmek üzere olduğu iddia ettiği anımsatıldı.
Rus ordusunun son zamanlarda Ukrayna’daki hedeflere karşı kullandığı mühimmatın henüz iki aylık olduğu ifade edilen raporun metninde, “CAR’ın son belgeleri, Rusya’nın, birkaç aydır uygulanan yaptırımların ardından halâ güdümlü füzeler üretebildiğini gözler önüne seriyor” ifadesine yer verildi.
İngiliz uzmanlar, Kiev’de bulunan füze parçalarını inceledikten sonra bu sonuca ulaştı.
İncelenen parçalar üzerinde, füzelerin bu yılın Temmuz-Eylül veya Ekim-Kasım dönemlerinde üretildiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı ifade edildi. Uzmanlar, birkaç yıl önce üretilen mühimmata ait parçalara da rastladı.
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