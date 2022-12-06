https://sputniknews.com.tr/20221206/nyt-rusya-batinin-yaptirimlarina-ragmen-seyir-fuzelerini-uretmeye-devam-ediyor-1064257777.html

NYT: Rusya, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ediyor

NYT: Rusya, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ediyor

New York Times (NYT), Rusya’nın, savunma sanayisine yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ettiğini belirtti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T18:48+0300

2022-12-06T18:48+0300

2022-12-06T18:49+0300

ukrayna krizi

mühimmat

rusya

füze

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New York Times gazetesi Rusya'nın, Batı’nın yaptırımlarına rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ettiğini yazdı.İngiltere merkezli Conflict Armament Research (CAR) araştırma grubunun raporuna dayandırılan haberde, Ukrayna ve Batı medyasının ilkbaharda Rusya’nın elindeki seyir füzelerinin tükenmek üzere olduğu iddia ettiği anımsatıldı.Rus ordusunun son zamanlarda Ukrayna’daki hedeflere karşı kullandığı mühimmatın henüz iki aylık olduğu ifade edilen raporun metninde, “CAR’ın son belgeleri, Rusya’nın, birkaç aydır uygulanan yaptırımların ardından halâ güdümlü füzeler üretebildiğini gözler önüne seriyor” ifadesine yer verildi.İngiliz uzmanlar, Kiev’de bulunan füze parçalarını inceledikten sonra bu sonuca ulaştı.İncelenen parçalar üzerinde, füzelerin bu yılın Temmuz-Eylül veya Ekim-Kasım dönemlerinde üretildiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı ifade edildi. Uzmanlar, birkaç yıl önce üretilen mühimmata ait parçalara da rastladı.

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mühimmat, rusya, füze