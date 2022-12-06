https://sputniknews.com.tr/20221206/norvec-abnin-ukraynali-askerlere-egitim-misyonunu-mali-destek-sunacak-1064265633.html

Norveç, AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonunu mali destek sunacak

Norveç, AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonunu mali destek sunacak

Norveç ve Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı askerlere yönelik eğitim misyonuna yaklaşık 14.5 milyon euro tutarında mali destek sağlamakla ilgili anlaşmayı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T22:04+0300

2022-12-06T22:04+0300

2022-12-06T22:04+0300

ukrayna krizi

norveç

ukrayna

askeri eğitim

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AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Norveç’in, misyona mali destek sağlama niyetini ekim sonunda açıkladığı, bugün bu niyetin resmiyete döküldüğü ifade edildi.Norveç’in, AB’nin eğitim misyonuna mali destek sağlayan AB üyesi olmayan ilk ülke olduğu kaydedildi.AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonu EUMAM, 17 Ekim 2022 tarihinde oluşturuldu. Misyon kapsamında Ukrayna ordusunun 15 bin askerine özel savaş eğitimi verilecek. Ayrıca bu misyon kapsamında Ukrayna ordusuna silah da sağlanacak.

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norveç, ukrayna, askeri eğitim