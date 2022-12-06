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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/norvec-abnin-ukraynali-askerlere-egitim-misyonunu-mali-destek-sunacak-1064265633.html
Norveç, AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonunu mali destek sunacak
Norveç, AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonunu mali destek sunacak
Norveç ve Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı askerlere yönelik eğitim misyonuna yaklaşık 14.5 milyon euro tutarında mali destek sağlamakla ilgili anlaşmayı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T22:04+0300
2022-12-06T22:04+0300
ukrayna krizi
norveç
ukrayna
askeri eğitim
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AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Norveç’in, misyona mali destek sağlama niyetini ekim sonunda açıkladığı, bugün bu niyetin resmiyete döküldüğü ifade edildi.Norveç’in, AB’nin eğitim misyonuna mali destek sağlayan AB üyesi olmayan ilk ülke olduğu kaydedildi.AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonu EUMAM, 17 Ekim 2022 tarihinde oluşturuldu. Misyon kapsamında Ukrayna ordusunun 15 bin askerine özel savaş eğitimi verilecek. Ayrıca bu misyon kapsamında Ukrayna ordusuna silah da sağlanacak.
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norveç, ukrayna, askeri eğitim
norveç, ukrayna, askeri eğitim

Norveç, AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonunu mali destek sunacak

22:04 06.12.2022
© FlickrNorveç bayrağı
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Flickr
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Norveç ve Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı askerlere yönelik eğitim misyonuna yaklaşık 14.5 milyon euro tutarında mali destek sağlamakla ilgili anlaşmayı imzaladı.
AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Norveç’in, misyona mali destek sağlama niyetini ekim sonunda açıkladığı, bugün bu niyetin resmiyete döküldüğü ifade edildi.
Norveç’in, AB’nin eğitim misyonuna mali destek sağlayan AB üyesi olmayan ilk ülke olduğu kaydedildi.
AB’nin Ukraynalı askerlere eğitim misyonu EUMAM, 17 Ekim 2022 tarihinde oluşturuldu. Misyon kapsamında Ukrayna ordusunun 15 bin askerine özel savaş eğitimi verilecek. Ayrıca bu misyon kapsamında Ukrayna ordusuna silah da sağlanacak.
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