https://sputniknews.com.tr/20221206/muskin-annesinden-turk-kahvesi-makinesi-paylasimi-1064240058.html
Musk'ın annesinden Türk kahvesi makinesi paylaşımı
Musk'ın annesinden Türk kahvesi makinesi paylaşımı
Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Instagram hesabından Türk kahvesi makinesi reklamını yaptı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T12:54+0300
2022-12-06T12:54+0300
2022-12-06T12:54+0300
dünya
maye musk
elon musk
türk kahvesi
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ABD'li milyarder ve iş insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türk kahvesi makinesi reklamı yaptı. Musk, paylaşımında "Türkiye'de çok satanlar listesine giren 'Bir Kadın Plan Yaparsa' adlı kitabımda da bahsettiğim gibi Türk kahvemi çok seviyorum. Bugün (5 Aralık) Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle Türk kahvesi hakkında biraz bilgi paylaşayım. Bir diyetisyen olarak, araştırmaları takip ediyorum ve bulgular, ölçülü kahve alımının (günde 2-5 fincan) beslenmeyle ilişkili kronik hastalıkların olasılığını düşürdüğü yönünde. Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi ile doğrudan fincanda servis edilen Türk kahvesinin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.Musk'ın reklamını yaptığı kahve makinesi markası ise, paylaşıma yaptığı yorumda "Dünyanın Türk Kahvesi markası Arzum OKKA, Türk kahvenizi afiyetle tüketmenizi diler. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun" dedi.Musk ayrıca, paylaşımında kahve makinesinin Türkiye reklam yüzü olan Tülin Şahin’i de etiketledi
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maye musk, elon musk, türk kahvesi
maye musk, elon musk, türk kahvesi
Musk'ın annesinden Türk kahvesi makinesi paylaşımı
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Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Instagram hesabından Türk kahvesi makinesi reklamını yaptı.
ABD'li milyarder ve iş insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türk kahvesi makinesi reklamı yaptı.
Musk, paylaşımında "Türkiye'de çok satanlar listesine giren 'Bir Kadın Plan Yaparsa' adlı kitabımda da bahsettiğim gibi Türk kahvemi çok seviyorum. Bugün (5 Aralık) Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle Türk kahvesi hakkında biraz bilgi paylaşayım. Bir diyetisyen olarak, araştırmaları takip ediyorum ve bulgular, ölçülü kahve alımının (günde 2-5 fincan) beslenmeyle ilişkili kronik hastalıkların olasılığını düşürdüğü yönünde. Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi ile doğrudan fincanda servis edilen Türk kahvesinin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.
Musk'ın reklamını yaptığı kahve makinesi markası ise, paylaşıma yaptığı yorumda "Dünyanın Türk Kahvesi markası Arzum OKKA, Türk kahvenizi afiyetle tüketmenizi diler. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun" dedi.
Musk ayrıca, paylaşımında kahve makinesinin Türkiye reklam yüzü olan Tülin Şahin’i de etiketledi