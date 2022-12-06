https://sputniknews.com.tr/20221206/motorine-66-kurus-indirim-geldi-1064230857.html

Motorine 66 kuruş indirim geldi

Motorine 66 kuruş indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren motorine 66 kuruş indirim geldi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T07:15+0300

2022-12-06T07:15+0300

2022-12-06T07:15+0300

ekonomi

türkiye

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 69 kuruş düştü.İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık tarihinde motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221203/motorine-1-lira-16-kurus-zam-geldi-1064112155.html

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türkiye, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı