https://sputniknews.com.tr/20221206/milli-savunma-bakani-akar-finlandiya-savunma-bakani-kaikkonen-ile-bir-araya-gelecek-1064234747.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T10:39+0300

2022-12-06T10:39+0300

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türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

finlandiya

hulusi akar

nato

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığında perşembe günü görüşecek.Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.'Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi problem'Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye’nin NATO'nun açık kapı politikası ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını ama Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.NATO’nun bir güvenlik örgütü olduğunu aktaran Akar, "NATO'nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütü ile mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir." ifadelerini kullandı.Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memorandum olduğunu da hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221126/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasi-2-kez-toplandi-1063854105.html

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