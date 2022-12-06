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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Biz rezervleri... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T21:29+0300
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ekonomi
enflasyon
şahap kavcıoğlu
türk lirası
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:'Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk''Geçmiş dönemlerde yüksek faizlerle enflasyonu düşürdüğümüz zaman cari açıklar verdik'Kılıçdaroğlu'nun 'dolar' iddiası'Görevimiz, ülkenin para politikasını en iyi şekilde yürütmek'
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enflasyon, şahap kavcıoğlu, türk lirası, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon, şahap kavcıoğlu, türk lirası, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar

21:29 06.12.2022 (güncellendi: 22:13 06.12.2022)
© REUTERSŞahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© REUTERS
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Dünyada merkez bankaları 1.2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikararı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak.

'Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk'

Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikararını inşallah sağlamış olacağız.
Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak.
Pandemi, birikmiş taleplerin oluşması, tedarik sıkıntıları yani uluslararası sorunlar başlayınca dünyayla birlikte bizde de sorunlar çıktı. Faiz indirimiyle birlikte kur ve faiz oranlarında bir denge oturdu. Bunun altyapısını da oluşturduk ve böyle gideceğini söyleyebilirim.
Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş var. Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ'lerde 20-25'lere kadar dayanıyor.
Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus.

'Geçmiş dönemlerde yüksek faizlerle enflasyonu düşürdüğümüz zaman cari açıklar verdik'

Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikararını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor.
Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını yaratan bir sisteme döndü.
Kredilerin istediğimiz alanlara son dönemde istediğimiz gibi gitmediğini gördük. Bankalarla bu durumları görüştük. Haziran ve temmuz ayında tedbirleri uygulamaya başladık. Yatırım kredilerin hiçbir kısıtlama yok. KOBİ'lerde de aynı şekilde. Biz üretim yapan firmalara kredi konusunda kolaylık sağlıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun 'dolar' iddiası

Ülkeyi yönetmeye talip olan insanların söylememesi gereken şeyler. Merkez Bankası olarak yaptığımız işlemleri farklı şekilde anlatmak ülkeye zarar verir.
Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Dünyada merkez bankaları 1.2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.
Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin Merkez Bankası'na bir yükü yok. Bizim işlerimiz Hazine işleriyle biraz daha farklı. Sürdürülmesinde bir sakıncası yok bence kur korumalı mevduat sisteminin. Dönemine ve sürecine göre kullanılabilir bir politika. Kur korumalı mevduattan çıkışlar başladı. Enflasyondaki düşüşü vatandaşlar hissettiği zaman vatandaşlar tarafından çıkışlar görülecektir.

'Görevimiz, ülkenin para politikasını en iyi şekilde yürütmek'

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