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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/macaristandan-veto-ab-ulkeleri-ukraynaya-18-milyar-euroluk-yardim-paketi-uzerinde-uzlasamadi-1064258876.html
Macaristan'dan veto: AB ülkeleri, Ukrayna'ya 18 milyar euro'luk yardım paketi üzerinde uzlaşamadı
Macaristan'dan veto: AB ülkeleri, Ukrayna'ya 18 milyar euro'luk yardım paketi üzerinde uzlaşamadı
Avrupa Konseyi toplantısında AB ülkelerinin temsilcileri, 2023 yılında Ukrayna'ya sunulması planlanan 18 milyar euroluk yardım paketi üzerinde uzlaşma... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-06T19:18+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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zbynek stanjura
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AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, gelecek yıl Ukrayna'ya sunulacak yardım paketini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar euro mali destek sağlanmasını içeren paket üzerinde uzlaşma sağlanmadığını söyledi.AB ülkelerinin oybirliği gereken paketin kabul edilemediğine işaret eden Stanjura, Macaristan'ın vetosunu aşan ve 26 üye ülkenin desteklediği bir çözüm üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.Stanjura, Ukrayna'ya mali desteğe ocak ayında başlama hedeflerini koruduklarını ifade etti.AB'nin bir bütün olarak Ukrayna'ya mali destek sağlamasına ve bunun için ortak biçimde borçlanmasına karşı çıkan Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunuyor.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, cuma günkü açıklamasında, AB'nin 2023 yılında Ukrayna'ya sunmayı planladığı 18 milyar euro tutarındaki ortak yardım paketini veto etmeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.AB Komisyonu, 9 Kasım'da Ukrayna'ya 2023 yılı için 18 milyar euroluk yardım paketi teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221202/orban-abnin-ukraynaya-yonelik-18-milyar-euroluk-yardim-paketini-veto-etmeyi-surdurecegiz-1064103175.html
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macaristan, ukrayna, ukrayna krizi, çekya, zbynek stanjura, viktor orban
macaristan, ukrayna, ukrayna krizi, çekya, zbynek stanjura, viktor orban

Macaristan'dan veto: AB ülkeleri, Ukrayna'ya 18 milyar euro'luk yardım paketi üzerinde uzlaşamadı

19:18 06.12.2022
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Avrupa Konseyi toplantısında AB ülkelerinin temsilcileri, 2023 yılında Ukrayna'ya sunulması planlanan 18 milyar euroluk yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlayamadı. Macaristan, paketi veto etti.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, gelecek yıl Ukrayna'ya sunulacak yardım paketini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar euro mali destek sağlanmasını içeren paket üzerinde uzlaşma sağlanmadığını söyledi.

AB ülkelerinin oybirliği gereken paketin kabul edilemediğine işaret eden Stanjura, Macaristan'ın vetosunu aşan ve 26 üye ülkenin desteklediği bir çözüm üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

Stanjura, Ukrayna'ya mali desteğe ocak ayında başlama hedeflerini koruduklarını ifade etti.

AB'nin bir bütün olarak Ukrayna'ya mali destek sağlamasına ve bunun için ortak biçimde borçlanmasına karşı çıkan Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunuyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, cuma günkü açıklamasında, AB'nin 2023 yılında Ukrayna'ya sunmayı planladığı 18 milyar euro tutarındaki ortak yardım paketini veto etmeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.

AB Komisyonu, 9 Kasım'da Ukrayna'ya 2023 yılı için 18 milyar euroluk yardım paketi teklif etmişti.
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
Ukrayna krizi
Orban: AB'nin Ukrayna'ya yönelik 18 milyar euroluk yardım paketini veto etmeyi sürdüreceğiz
2 Aralık, 21:21
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