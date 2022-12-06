Macaristan'dan veto: AB ülkeleri, Ukrayna'ya 18 milyar euro'luk yardım paketi üzerinde uzlaşamadı



AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, gelecek yıl Ukrayna'ya sunulacak yardım paketini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.



AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar euro mali destek sağlanmasını içeren paket üzerinde uzlaşma sağlanmadığını söyledi.



AB ülkelerinin oybirliği gereken paketin kabul edilemediğine işaret eden Stanjura, Macaristan'ın vetosunu aşan ve 26 üye ülkenin desteklediği bir çözüm üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.



Stanjura, Ukrayna'ya mali desteğe ocak ayında başlama hedeflerini koruduklarını ifade etti.



AB'nin bir bütün olarak Ukrayna'ya mali destek sağlamasına ve bunun için ortak biçimde borçlanmasına karşı çıkan Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunuyor.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, cuma günkü açıklamasında, AB'nin 2023 yılında Ukrayna'ya sunmayı planladığı 18 milyar euro tutarındaki ortak yardım paketini veto etmeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.



AB Komisyonu, 9 Kasım'da Ukrayna'ya 2023 yılı için 18 milyar euroluk yardım paketi teklif etmişti.