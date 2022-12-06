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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/macaristan-ukraynali-askerleri-egitmeyi-reddetti-1064257079.html
Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti
Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti
Macaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Tamas Menzer, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynalı askerlere yönelik başlattığı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:35+0300
2022-12-06T18:35+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
asker
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Menzer, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna askerlerini eğitmek için etkinlikler düzenliyor. Macaristan’da olmayacaklar. Buna hayır diyoruz. Savaşa değil barışa doğru ilerlemek istiyoruz” diye yazdı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmamasının Bükreş için önemli olduğunu dile getirmişti.
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macaristan, ukrayna, asker
macaristan, ukrayna, asker

Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti

18:35 06.12.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Tamas Menzer, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynalı askerlere yönelik başlattığı eğitim programına katılma niyetinden olmadığını belirtti.
Menzer, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna askerlerini eğitmek için etkinlikler düzenliyor. Macaristan’da olmayacaklar. Buna hayır diyoruz. Savaşa değil barışa doğru ilerlemek istiyoruz” diye yazdı.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmamasının Bükreş için önemli olduğunu dile getirmişti.
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