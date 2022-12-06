https://sputniknews.com.tr/20221206/macaristan-ukraynali-askerleri-egitmeyi-reddetti-1064257079.html

Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti

Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti

Macaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Tamas Menzer, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynalı askerlere yönelik başlattığı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T18:35+0300

2022-12-06T18:35+0300

2022-12-06T18:35+0300

ukrayna krizi

macaristan

ukrayna

asker

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Menzer, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna askerlerini eğitmek için etkinlikler düzenliyor. Macaristan’da olmayacaklar. Buna hayır diyoruz. Savaşa değil barışa doğru ilerlemek istiyoruz” diye yazdı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmamasının Bükreş için önemli olduğunu dile getirmişti.

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