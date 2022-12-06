https://sputniknews.com.tr/20221206/macaristan-ukraynali-askerleri-egitmeyi-reddetti-1064257079.html
Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti
Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti
Macaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Tamas Menzer, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynalı askerlere yönelik başlattığı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:35+0300
2022-12-06T18:35+0300
2022-12-06T18:35+0300
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Menzer, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna askerlerini eğitmek için etkinlikler düzenliyor. Macaristan’da olmayacaklar. Buna hayır diyoruz. Savaşa değil barışa doğru ilerlemek istiyoruz” diye yazdı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmamasının Bükreş için önemli olduğunu dile getirmişti.
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macaristan, ukrayna, asker
macaristan, ukrayna, asker
Macaristan, Ukraynalı askerleri eğitmeyi reddetti
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Tamas Menzer, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynalı askerlere yönelik başlattığı eğitim programına katılma niyetinden olmadığını belirtti.
Menzer, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna askerlerini eğitmek için etkinlikler düzenliyor. Macaristan’da olmayacaklar. Buna hayır diyoruz. Savaşa değil barışa doğru ilerlemek istiyoruz” diye yazdı.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmamasının Bükreş için önemli olduğunu dile getirmişti.