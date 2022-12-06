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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/kremlin-ukraynanin-rusyaya-saldirilarinin-siklasmis-olmasina-karsi-gereken-tedbirleri-aliyoruz-1064245761.html
Kremlin: Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarının sıklaşmış olmasına karşı gereken tedbirleri alıyoruz
Kremlin: Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarının sıklaşmış olmasına karşı gereken tedbirleri alıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna güçlerinin rusya topraklarına yönelik saldırılarının sıklaşmış olmasını dikkate aldıklarını ve bununla ilgili gerekli... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T13:50+0300
2022-12-06T13:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Ukrayna tarafının Rusya topraklarına yönelik saldırılarının son dönemde yoğunlaşmış olmasında bir tehlike görüp görmedikleri’ sorusu karşısında, “Ukrayna rejiminin bu terör saldırılarının sürdürülmesine ilişkin açık bir biçimde dile getirdiği resmi görüş tabii ki bir tehlike faktörüdür. Bu durum dikkate alınıyor ve gereken önlemler alınıyor” dedi.Peskov’un söz konusu açıklaması, Rusya’nın Ryazan ile Saratov yerleşim yerlerinin yakınlarındaki hava üslerine Ukrayna tarafından insansız hava araçları ile saldırılar düzenlenmesini izledi. Rus savunma yetkilileri, Ukrayna güçleri tarafından insansız hava araçları ile üslere fırlatılan füzelerin Rus hava savunma sistemleriyle vurulduğunu, yere düşen füze parçalarınınsa üç askeri ölümüne ve bombardıman uçaklarının tahrip olmasına neden olduğunu belirtmişti.Kremlin Sözcüsü, başka bir soru karşısında da Rusya’nın şu anda Ukrayna ile barış görüşmesi yürütmeyi olası görmediğini kaydetti. ‘Kremlin’in bunu olası görmesi için ne olması gerektiği’ biçimindeki soruyaysa, Peskov, “(Ukrayna’daki) özel askeri operasyonun amaçlarına ulaşılmalı. Rusya, belirlemiş olduğu bu amaçlara ulaşmalı ve ulaşacak da” yanıtını verdi.
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarının sıklaşmış olmasına karşı gereken tedbirleri alıyoruz

13:50 06.12.2022
© SputnikKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna güçlerinin rusya topraklarına yönelik saldırılarının sıklaşmış olmasını dikkate aldıklarını ve bununla ilgili gerekli olan tedbirleri de aldıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Ukrayna tarafının Rusya topraklarına yönelik saldırılarının son dönemde yoğunlaşmış olmasında bir tehlike görüp görmedikleri’ sorusu karşısında, “Ukrayna rejiminin bu terör saldırılarının sürdürülmesine ilişkin açık bir biçimde dile getirdiği resmi görüş tabii ki bir tehlike faktörüdür. Bu durum dikkate alınıyor ve gereken önlemler alınıyor” dedi.
Peskov’un söz konusu açıklaması, Rusya’nın Ryazan ile Saratov yerleşim yerlerinin yakınlarındaki hava üslerine Ukrayna tarafından insansız hava araçları ile saldırılar düzenlenmesini izledi. Rus savunma yetkilileri, Ukrayna güçleri tarafından insansız hava araçları ile üslere fırlatılan füzelerin Rus hava savunma sistemleriyle vurulduğunu, yere düşen füze parçalarınınsa üç askeri ölümüne ve bombardıman uçaklarının tahrip olmasına neden olduğunu belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü, başka bir soru karşısında da Rusya’nın şu anda Ukrayna ile barış görüşmesi yürütmeyi olası görmediğini kaydetti. ‘Kremlin’in bunu olası görmesi için ne olması gerektiği’ biçimindeki soruyaysa, Peskov, “(Ukrayna’daki) özel askeri operasyonun amaçlarına ulaşılmalı. Rusya, belirlemiş olduğu bu amaçlara ulaşmalı ve ulaşacak da” yanıtını verdi.
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