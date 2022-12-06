https://sputniknews.com.tr/20221206/kremlin-bati-gizli-servisler-hicbir-zaman-rusyayi-rahat-birakmadi-1064268348.html
Kremlin: Batı gizli servisleri hiçbir zaman Rusya’yı rahat bırakmadı
Kremlin: Batı gizli servisleri hiçbir zaman Rusya’yı rahat bırakmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın karşı istihbaratının her zaman çok meşgul olduğunu, zira Batı gizli servislerinin ülkeye yönelik saldırgan... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:11+0300
2022-12-06T23:11+0300
2022-12-06T23:15+0300
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rusya
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra istihbaratçıların işinin arttığı yönündeki bir soru üzerine, “Onlar her zaman çok meşguldü zaten. Ülkemizi asla rahat bırakmadılar. Batı gizli servisler ülkemize karşı hep çok saldırgan çalıştılar ve bunu yapmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.
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rusya, kremlin
Kremlin: Batı gizli servisleri hiçbir zaman Rusya’yı rahat bırakmadı
23:11 06.12.2022 (güncellendi: 23:15 06.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın karşı istihbaratının her zaman çok meşgul olduğunu, zira Batı gizli servislerinin ülkeye yönelik saldırgan faaliyetini sürdürdüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra istihbaratçıların işinin arttığı yönündeki bir soru üzerine, “Onlar her zaman çok meşguldü zaten. Ülkemizi asla rahat bırakmadılar. Batı gizli servisler ülkemize karşı hep çok saldırgan çalıştılar ve bunu yapmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.