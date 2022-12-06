https://sputniknews.com.tr/20221206/kremlin-bati-gizli-servisler-hicbir-zaman-rusyayi-rahat-birakmadi-1064268348.html

Kremlin: Batı gizli servisleri hiçbir zaman Rusya’yı rahat bırakmadı

Kremlin: Batı gizli servisleri hiçbir zaman Rusya’yı rahat bırakmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın karşı istihbaratının her zaman çok meşgul olduğunu, zira Batı gizli servislerinin ülkeye yönelik saldırgan... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T23:11+0300

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dünya

rusya

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra istihbaratçıların işinin arttığı yönündeki bir soru üzerine, “Onlar her zaman çok meşguldü zaten. Ülkemizi asla rahat bırakmadılar. Batı gizli servisler ülkemize karşı hep çok saldırgan çalıştılar ve bunu yapmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.

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