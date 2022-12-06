Köpeğini sopayla döven kişi hakkında soruşturma

Bölgeye gelen ekipler, Z.T.'nin köpeği komşusunun tel örgüsüne zarar vermesinden dolayı korkutmak için tahta sopayla dövdüğünü tespit etti.



Köpek, veteriner hekim tarafından tedavi amacıyla hayvan bakımevine götürüldü.



Z.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı.