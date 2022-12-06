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Köpeğini sopayla döven kişi hakkında soruşturma
Köpeğini sopayla döven kişi hakkında soruşturma
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T09:48+0300
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yaşam
köpek
hayvan hakları
soruşturma
tekirdağ
şiddet
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Tekirdağ'da, Z.T. isimli kişinin, köpeğini sobayla dövdüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, Z.T.'nin köpeği komşusunun tel örgüsüne zarar vermesinden dolayı korkutmak için tahta sopayla dövdüğünü tespit etti.Köpek, veteriner hekim tarafından tedavi amacıyla hayvan bakımevine götürüldü.Z.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/musta-kopekleri-dovusturerek-kayda-alan-3-kisi-gozaltina-alindi-1064151202.html
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köpek, hayvan hakları, soruşturma, tekirdağ, şiddet
köpek, hayvan hakları, soruşturma, tekirdağ, şiddet

Köpeğini sopayla döven kişi hakkında soruşturma

09:48 06.12.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİKöpeğini sopayla döven kişi hakkında soruşturma
Köpeğini sopayla döven kişi hakkında soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİ
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da, Z.T. isimli kişinin, köpeğini sobayla dövdüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, Z.T.'nin köpeği komşusunun tel örgüsüne zarar vermesinden dolayı korkutmak için tahta sopayla dövdüğünü tespit etti.

Köpek, veteriner hekim tarafından tedavi amacıyla hayvan bakımevine götürüldü.

Z.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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