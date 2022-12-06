Konya'da askeri uçak düştü: Pilot atlayarak kurtuldu
13:29 06.12.2022 (güncellendi: 14:36 06.12.2022)
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Türk Yıldızları filosunda yer alan F5 tipi uçak düştü. MSB'den yapılan açıklamaya göre, pilotun uçaktan atladığı belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
F5 tipi bir uçak Konya kent merkezi yakınlarında düştü.
Cezaevi yakınında boş bir yere düşen uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle yere indi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Cezaevi yakınında boş bir yere düşen uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle yere indi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Kuş çarpması sonucu F5 uçağının motorlarının durduğunu açıklayan MSB, "Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.
1️⃣ Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. https://t.co/IVpzmcQ5xA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2022
Geçen yıl da kaza olmuştu
Nisan 2021'de de Konya'da akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü.
Kazada pilot yüzbaşı Burak Gençcelep hayatını kaybetmiş ve bu Türk Yıldızları'nda ikinci ölüm olarak kayıtlara geçmişti.
Daha önceden 13 Mart 2012 yılında meydana gelen kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.