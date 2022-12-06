https://sputniknews.com.tr/20221206/konyada-askeri-ucak-dustu--1064244727.html

Konya'da askeri uçak düştü: Pilot atlayarak kurtuldu

Konya'da askeri uçak düştü: Pilot atlayarak kurtuldu

Türk Yıldızları filosunda yer alan F5 tipi uçak düştü. MSB'den yapılan açıklamaya göre, pilotun uçaktan atladığı belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T13:29+0300

2022-12-06T13:29+0300

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türkiye

konya

askeri uçak

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F5 tipi bir uçak Konya kent merkezi yakınlarında düştü.Cezaevi yakınında boş bir yere düşen uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle yere indi.Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken hastaneye sevk edildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Kuş çarpması sonucu F5 uçağının motorlarının durduğunu açıklayan MSB, "Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.Geçen yıl da kaza olmuştuNisan 2021'de de Konya'da akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü.Kazada pilot yüzbaşı Burak Gençcelep hayatını kaybetmiş ve bu Türk Yıldızları'nda ikinci ölüm olarak kayıtlara geçmişti.Daha önceden 13 Mart 2012 yılında meydana gelen kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.

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