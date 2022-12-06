https://sputniknews.com.tr/20221206/kaliningraddan-antalyaya-dogrudan-seferler-yeniden-basladi-1064256695.html
Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı
Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı
Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki Hrabrovo Uluslararası Havalimanı, kasım sonu iptal edilen Antalya seferlerine 5 Aralık itibariyle yeniden başladıklarını... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:32+0300
2022-12-06T18:32+0300
2022-12-06T18:32+0300
ekonomi
türkiye
rusya
kaliningrad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102035/27/1020352730_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_01d9977fed3b79ed2d87a39f056f4f0f.jpg
Hrabrovo Uluslararası Havalimanı’nın basın açıklamasında, “Kaliningrad’da Antalya’ya charter seferler 5 Aralık’ta yeniden başlatıldı ve kış sezonun sonuna kadar, yani 25 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek” ifadesine yer verildi.Charter uçağın, Antalya’da yakıt ikmalinden sonra Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrine uçacağı kaydedildi.Seferler, Türk SouthWind Airlines havayolları tarafından 5 günde bir düzenlenecek.Daha önce Kaliningrad’dan Türkiye’ye seferler talepteki düşüş yüzünden kasım ayında iptal edilmişti.
rusya
kaliningrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102035/27/1020352730_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_46eef2fb1e1a693816457694b38f009a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, kaliningrad
türkiye, rusya, kaliningrad
Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı
Abone ol
Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki Hrabrovo Uluslararası Havalimanı, kasım sonu iptal edilen Antalya seferlerine 5 Aralık itibariyle yeniden başladıklarını belirtti.
Hrabrovo Uluslararası Havalimanı’nın basın açıklamasında, “Kaliningrad’da Antalya’ya charter seferler 5 Aralık’ta yeniden başlatıldı ve kış sezonun sonuna kadar, yani 25 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek” ifadesine yer verildi.
Charter uçağın, Antalya’da yakıt ikmalinden sonra Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrine uçacağı kaydedildi.
Seferler, Türk SouthWind Airlines havayolları tarafından 5 günde bir düzenlenecek.
Daha önce Kaliningrad’dan Türkiye’ye seferler talepteki düşüş yüzünden kasım ayında iptal edilmişti.