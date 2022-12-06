https://sputniknews.com.tr/20221206/kaliningraddan-antalyaya-dogrudan-seferler-yeniden-basladi-1064256695.html

Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı

Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı

Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki Hrabrovo Uluslararası Havalimanı, kasım sonu iptal edilen Antalya seferlerine 5 Aralık itibariyle yeniden başladıklarını... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T18:32+0300

2022-12-06T18:32+0300

2022-12-06T18:32+0300

ekonomi

türkiye

rusya

kaliningrad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102035/27/1020352730_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_01d9977fed3b79ed2d87a39f056f4f0f.jpg

Hrabrovo Uluslararası Havalimanı’nın basın açıklamasında, “Kaliningrad’da Antalya’ya charter seferler 5 Aralık’ta yeniden başlatıldı ve kış sezonun sonuna kadar, yani 25 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek” ifadesine yer verildi.Charter uçağın, Antalya’da yakıt ikmalinden sonra Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrine uçacağı kaydedildi.Seferler, Türk SouthWind Airlines havayolları tarafından 5 günde bir düzenlenecek.Daha önce Kaliningrad’dan Türkiye’ye seferler talepteki düşüş yüzünden kasım ayında iptal edilmişti.

rusya

kaliningrad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, kaliningrad