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https://sputniknews.com.tr/20221206/kaliningraddan-antalyaya-dogrudan-seferler-yeniden-basladi-1064256695.html
Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı
Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı
Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki Hrabrovo Uluslararası Havalimanı, kasım sonu iptal edilen Antalya seferlerine 5 Aralık itibariyle yeniden başladıklarını... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:32+0300
2022-12-06T18:32+0300
ekonomi
türkiye
rusya
kaliningrad
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Hrabrovo Uluslararası Havalimanı’nın basın açıklamasında, “Kaliningrad’da Antalya’ya charter seferler 5 Aralık’ta yeniden başlatıldı ve kış sezonun sonuna kadar, yani 25 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek” ifadesine yer verildi.Charter uçağın, Antalya’da yakıt ikmalinden sonra Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrine uçacağı kaydedildi.Seferler, Türk SouthWind Airlines havayolları tarafından 5 günde bir düzenlenecek.Daha önce Kaliningrad’dan Türkiye’ye seferler talepteki düşüş yüzünden kasım ayında iptal edilmişti.
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türkiye, rusya, kaliningrad
türkiye, rusya, kaliningrad

Kaliningrad’dan Antalya’ya doğrudan seferler yeniden başladı

18:32 06.12.2022
© Sputnik / Igor ZaremboKaliningrad
Kaliningrad - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Igor Zarembo
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Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki Hrabrovo Uluslararası Havalimanı, kasım sonu iptal edilen Antalya seferlerine 5 Aralık itibariyle yeniden başladıklarını belirtti.
Hrabrovo Uluslararası Havalimanı’nın basın açıklamasında, “Kaliningrad’da Antalya’ya charter seferler 5 Aralık’ta yeniden başlatıldı ve kış sezonun sonuna kadar, yani 25 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek” ifadesine yer verildi.
Charter uçağın, Antalya’da yakıt ikmalinden sonra Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrine uçacağı kaydedildi.
Seferler, Türk SouthWind Airlines havayolları tarafından 5 günde bir düzenlenecek.
Daha önce Kaliningrad’dan Türkiye’ye seferler talepteki düşüş yüzünden kasım ayında iptal edilmişti.
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