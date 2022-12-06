https://sputniknews.com.tr/20221206/iyi-parti-kurucularindan-coskun-yildirim-istanbul-il-baskanligina-adayligini-acikladi-1064263266.html
İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, partinin İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıkladı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:51+0300
2022-12-06T20:51+0300
2022-12-06T20:51+0300
türkiye
iyi parti
coşkun yıldırım
buğra kavuncu
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Yıldırım, Merter'deki parti binasına, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile geldi. Burada partililere hitap eden Yıldırım, İYİ Partinin kurulduğu günden bu yana demokrasi mücadelesinin aktörü olduğunu söyledi.Yıldırım, "Partime ve ülkeme hizmet etmek için İstanbul il başkanı adayıyım. Genel seçimler, yakın tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır. Bu seçimlere girerken Türk milletine karşı sorumluluk duyan herkes, elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. İl Başkanlığı görevine talip olurken bu sorumluluk hissiyle hareket ediyorum. Bu bir makam, yetki ve üstünlük talebi değildir. Vazife, sorumluluk ve mücadele talebidir. Bu mücadeleye talibim" diye konuştu.İl Başkanı Kavuncu ise ilçe kongrelerinin neredeyse tamamını bitirdiklerini, muhtemelen 8 Ocak'ta da il kongresini gerçekleştireceklerini söyledi.Kavuncu, aday olmak isteyen başka arkadaşlarının da başvuruda bulunabileceğini kaydetti.
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iyi parti, coşkun yıldırım, buğra kavuncu
iyi parti, coşkun yıldırım, buğra kavuncu
İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
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İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, partinin İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıkladı.
Yıldırım, Merter'deki parti binasına, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile geldi. Burada partililere hitap eden Yıldırım, İYİ Partinin kurulduğu günden bu yana demokrasi mücadelesinin aktörü olduğunu söyledi.
Yıldırım, "Partime ve ülkeme hizmet etmek için İstanbul il başkanı adayıyım. Genel seçimler, yakın tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır. Bu seçimlere girerken Türk milletine karşı sorumluluk duyan herkes, elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. İl Başkanlığı görevine talip olurken bu sorumluluk hissiyle hareket ediyorum. Bu bir makam, yetki ve üstünlük talebi değildir. Vazife, sorumluluk ve mücadele talebidir. Bu mücadeleye talibim" diye konuştu.
İl Başkanı Kavuncu ise ilçe kongrelerinin neredeyse tamamını bitirdiklerini, muhtemelen 8 Ocak'ta da il kongresini gerçekleştireceklerini söyledi.
Kavuncu, aday olmak isteyen başka arkadaşlarının da başvuruda bulunabileceğini kaydetti.