https://sputniknews.com.tr/20221206/iyi-parti-kurucularindan-coskun-yildirim-istanbul-il-baskanligina-adayligini-acikladi-1064263266.html

İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

İYİ Parti kurucularından Coşkun Yıldırım, partinin İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıkladı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T20:51+0300

2022-12-06T20:51+0300

2022-12-06T20:51+0300

türkiye

iyi parti

coşkun yıldırım

buğra kavuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064262885_0:0:1058:596_1920x0_80_0_0_eb633a9cde6d9376298f8d7a8069ad5b.jpg

Yıldırım, Merter'deki parti binasına, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile geldi. Burada partililere hitap eden Yıldırım, İYİ Partinin kurulduğu günden bu yana demokrasi mücadelesinin aktörü olduğunu söyledi.Yıldırım, "Partime ve ülkeme hizmet etmek için İstanbul il başkanı adayıyım. Genel seçimler, yakın tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır. Bu seçimlere girerken Türk milletine karşı sorumluluk duyan herkes, elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. İl Başkanlığı görevine talip olurken bu sorumluluk hissiyle hareket ediyorum. Bu bir makam, yetki ve üstünlük talebi değildir. Vazife, sorumluluk ve mücadele talebidir. Bu mücadeleye talibim" diye konuştu.İl Başkanı Kavuncu ise ilçe kongrelerinin neredeyse tamamını bitirdiklerini, muhtemelen 8 Ocak'ta da il kongresini gerçekleştireceklerini söyledi.Kavuncu, aday olmak isteyen başka arkadaşlarının da başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, coşkun yıldırım, buğra kavuncu