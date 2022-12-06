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https://sputniknews.com.tr/20221206/italyanin-ischia-adasindaki-heyelanda-olu-sayisi-12ye-yukseldi-1064271858.html
İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 12'ye yükseldi
İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 12'ye yükseldi
İtalya'nın Ischia Adası’nda 26 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında kayıp olduğu bildirilen son kişinin cesedi de bugün bulundu ve böylece felakette... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:52+0300
2022-12-06T23:52+0300
dünya
italya
heyelan
toprak kayması
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İtalyan kamu yayıncısı Rainews24'ün haberine göre, toprak kaymasında kaybolan kişilerden sonuncusunun cesedi de bugün bulundu.Teşhis işlemlerinin ardından cesedin kayıp listesindeki son isim Mariateresa Arcamone olduğu teyit edildi.Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.Ischia'da 26 Kasım'da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan sonucu can kayıplarının haricinde bazı evlerin toprak altında kalması ve çok sayıda otomobilin denize sürüklenmesiyle hasar oluşmuştu.Can kayıplarının yaşandığı doğal afet, adadaki kaçak yapılaşma sorununu yeniden gündeme getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221202/italyanin-ischia-adasindaki-heyelanda-olu-sayisi-10u-gecti-1064076996.html
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italya, heyelan, toprak kayması
italya, heyelan, toprak kayması

İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 12'ye yükseldi

23:52 06.12.2022
© AAİtalya'nın Ischia Adası’nda 26 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında kayıp olduğu bildirilen son kişinin cesedi de bugün bulundu ve böylece felakette ölenlerin sayısı 12’ye çıktı.
İtalya'nın Ischia Adası’nda 26 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında kayıp olduğu bildirilen son kişinin cesedi de bugün bulundu ve böylece felakette ölenlerin sayısı 12’ye çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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İtalya'nın Ischia Adası’nda 26 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında kayıp olduğu bildirilen son kişinin cesedi de bugün bulundu ve böylece felakette ölenlerin sayısı 12’ye çıktı.
İtalyan kamu yayıncısı Rainews24'ün haberine göre, toprak kaymasında kaybolan kişilerden sonuncusunun cesedi de bugün bulundu.
Teşhis işlemlerinin ardından cesedin kayıp listesindeki son isim Mariateresa Arcamone olduğu teyit edildi.
Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Ischia'da 26 Kasım'da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan sonucu can kayıplarının haricinde bazı evlerin toprak altında kalması ve çok sayıda otomobilin denize sürüklenmesiyle hasar oluşmuştu.
Can kayıplarının yaşandığı doğal afet, adadaki kaçak yapılaşma sorununu yeniden gündeme getirmişti.
İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydan gelen toprak kaymasında kaybolanlardan 3 kişinin daha cesedi bulundu ve ölü sayısı 11'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 10'u geçti
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