https://sputniknews.com.tr/20221206/isvicre-meclisi-tecavuz-taniminin-genisletilmesini-onayladi-yalnizca-evet-evet-demektir-1064256496.html

İsviçre meclisi tecavüz tanımının genişletilmesini onayladı: 'Yalnızca evet, evet demektir'

İsviçre meclisi tecavüz tanımının genişletilmesini onayladı: 'Yalnızca evet, evet demektir'

İsviçre Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Konsey, tecavüz tanımının rıza olmayan tüm cinsel ilişkileri içerecek şekilde önemli ölçüde genişletilmesini... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T18:27+0300

2022-12-06T18:27+0300

2022-12-06T18:27+0300

dünya

isviçre

parlamento

meclis

tecavüz

rıza

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Alpler ülkesi İsviçre'de mevcut tecavüz yasasının günün şartlarına uyarlanması gerektiğine dair geniş fikir birliği oluşması üzerine Parlamento harekete geçti. Yürürlükteki yasa, yalnızca 'kadın tarafından belirli bir düzeyde dirençle karşılaşan zorla vajinal penetrasyonu' tecavüz olarak kabul ediyor.İsviçre kamuoyunda ise tecavüz tanımının, 'mağdurun cinsiyeti ne olursa olsun ve karşılık verip vermediğine bakılmaksızın, tüm rıza dışı penetrasyonları içerecek şekilde genişletilmesi gerektiği' konusunda yaygın fikir birliği var.Bu da rızanın nasıl ölçüleceğine dair hararetli tartışmalara yol açtı. Bazıları, açıkça itiraz durumunda bunun tecavüz olarak kabul edileceğini söyleyerek "Hayır, hayır demektir" yaklaşımını savundu. Parlamento'nun üst kanadı Eyaletler Konseyi de bu yılın başlarında bu yaklaşımdan yana oy kullandı.Ancak Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Konsey, daha radikal bir tavır benimseyerek cinsel ilişki için net rıza olması gerektiğini belirtti. Bugün "Yalnızca evet, evet demektir" seçeneği, 99 lehte, 88 aleyhte ve 3 çekimser oy alarak az farkla kabul edildi.Oylama öncesindeki tartışmada duygusal anlar yaşandı. Sosyalist milletvekili Tamara Funiciello, "Komşunun cüzdanından sormadan para almayacağın aşikar. Birinin evine zili çalmadan girmeyeceğin aşikar. Cüzdanım ve evim neden vücudumdan daha iyi korunsun" diye sordu. Yeşiller milletvekili Raphael Mahaim, "Diğer kişinin vücudu asla açık bir bar değildir" diyerek tasdik etti. Ancak sağ eğilimli milletvekillerinin çoğu, kafa karışıklığına yol açacağı ve uygulamaya konulmasının zor olacağı konusunda ısrar ederek bu seçeneğe karşı çıktı.Uluslararası Af Örgütü, oylamanın sonucunu, 'kadınların ve cinsel istismar mağdurlarının hakları için yıllarca süren aktivist faaliyetlerinden sonra büyük bir başarı' olarak selamladı.Ancak sürecin ilerlemesi için alt ve üst kanadın bir uzlaşmaya varması lazım. Bu gerçekleştiğinde, tecavüz tanımına getirilen değişikliğin, İsviçre'nin doğrudan demokratik sistemi uyarınca muhtemelen halk oylamasına sunulması gerekecek.Daha önce İspanya, İsveç, Danimarka ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkeleri, tecavüzü 'net rıza olmayan cinsel eylemler' olarak tanımladı ya da tanımlama yolunda ilerledi.

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isviçre, parlamento, meclis, tecavüz, rıza